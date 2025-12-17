Όρμπαν: Η Ουγγαρία αρνείται «πιστή συνεργασία με την ΕΕ» για τα ρωσικά assets

Η Ουγγαρία εγκαταλείπει την αρχή της πιστής συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση επειδή η ΕΕ ήταν η πρώτη που την παραβίασε στην αντιμετώπιση του ζητήματος των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων που έχουν παγώσει στη Δύση, δήλωσε ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν.

Hungary has respected loyal cooperation on frozen Russian assets. The EU responded by stripping Hungary of its rights. This abandons the principle of loyal cooperation in the sanctions debate and sets a dangerous precedent. Unacceptable! pic.twitter.com/6NJWMnIqMK December 16, 2025

«Η Ουγγαρία τήρησε την αρχή της πιστής συνεργασίας όσον αφορά τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία. Ως απάντηση, η ΕΕ στέρησε από την Ουγγαρία τα δικαιώματά της. Πιστεύω ότι από αυτή τη στιγμή και μετά, η Ουγγαρία δεν είναι υποχρεωμένη να τηρεί την αρχή της πιστής συνεργασίας εάν η άλλη πλευρά την έχει απορρίψει, όπως σαφώς συνέβη», υποστήριξε ο Όρμπαν μιλώντας με δημοσιογράφους στο αεροπλάνο καθ' οδόν προς την πρωτεύουσα του Βελγίου. Ο επικεφαλής της ουγγρικής κυβέρνησης δημοσίευσε ένα βίντεο της συνομιλίας στη σελίδα του στο X.

Ο Όρμπαν πιστεύει ότι οι ηγέτες της ΕΕ παραβίασαν το δίκαιο της ΕΕ προτείνοντας να λαμβάνονται αποφάσεις για τα ρωσικά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία όχι με συναίνεση, αλλά με ειδική πλειοψηφία. «Αυτό αντιβαίνει στην αρχή της πιστής συνεργασίας στις συζητήσεις για τις κυρώσεις και δημιουργεί ένα επικίνδυνο προηγούμενο», δήλωσε ο πρωθυπουργός. Κατά την άποψή του, «αυτή η υπόθεση θα έχει εκτεταμένες συνέπειες».

Στις 12 Δεκεμβρίου, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισε να μπλοκάρει επ' αόριστον τα κυρίαρχα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ελπίζει να εξασφαλίσει μια απόφαση στη σύνοδο κορυφής στις 18-19 Δεκεμβρίου για την απαλλοτρίωση 210 δισεκατομμυρίων ευρώ σε ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων 185 δισεκατομμυρίων ευρώ που έχουν δεσμευτεί στο αποθετήριο Euroclear στο Βέλγιο.

