Φον ντερ Λάιεν: Μονόδρομος η αξιοποίηση των δεσμευμένων ρωσικών assets για τη στήριξη της Ουκρανίας

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ενημέρωσε σήμερα το Ευρωκοινοβούλιο για τα αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής του Οκτωβρίου. Στην ομιλία της αναφέρθηκε στην πρόταση της Επιτροπής για την αξιοποίηση των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων με μορφή δανείου προς την Ουκρανία. Υποστήριξε επίσης ότι αυτή είναι η μοναδική λύση για την Ουκρανία.

Η πίεση στο Βέλγιο για τα παγωμένα στοιχεία δεν έχει αποδώσει και η φον ντερ Λάιεν δήλωσε σήμερα ότι τα κράτη - μέλη έχουν τρεις επιλογές για τη χρηματοδότηση των αναγκών της Ουκρανίας: α) να χρησιμοποιηθεί το δημοσιονομικό περιθώριο του προϋπολογισμού για άντληση κεφαλαίων από τις αγορές, β) να υπάρξει διακυβερνητική συμφωνία, ώστε τα κράτη-μέλη να αντλήσουν τα ίδια το απαραίτητο κεφάλαιο, γ) να δημιουργηθεί ένα Δάνειο Επανορθώσεων με βάση τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία». Όπως είπε στην ομιλία της, αυτή η τελευταία επιλογή «είναι η πιο αποτελεσματική μέθοδος για να στηρίξουμε την άμυνα και την οικονομία της Ουκρανίας και ο πιο σαφής τρόπος να κατανοήσει η Ρωσία ότι ο χρόνος δεν είναι με το μέρος της».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

