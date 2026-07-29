Ουίλιαμ και Κέιτ μοιράζονται το καλοκαίρι τους – Οι ανέμελες στιγμές με τα παιδιά

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η πριγκίπισσα Κέιτ φαίνεται πως επιχειρούν μια διακριτική ανανέωση της δημόσιας εικόνας τους, υιοθετώντας μια πιο μοντέρνα και προσωπική προσέγγιση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών τους διακοπών, ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας δημοσίευσαν στο Instagram ένα κολάζ με στιγμιότυπα από τις δραστηριότητες και τις επίσημες εμφανίσεις τους τους τελευταίους μήνες.

Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται η παρουσία τους στο Γουίμπλεντον, η επίσκεψη της Κέιτ στην Ιταλία, αλλά και χαλαρές οικογενειακές στιγμές με τα τρία παιδιά τους. Η ανάρτηση ξεκινά με μία φωτογραφία του ζευγαριού από το Royal Garden Party στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ, όπου εμφανίζεται με επίσημες ενδυμασίες. Ακολουθεί ένα βίντεο σε αργή κίνηση, στο οποίο ο πρίγκιπας Ουίλιαμ βρίσκεται πίσω από το τιμόνι ενός αγωνιστικού αυτοκινήτου.

Prince William, Kate Middleton share look at summer with their kids in intimate family photos https://t.co/33UbMe2wA7 pic.twitter.com/LuZdbGNFCr — New York Post (@nypost) July 29, 2026

Σε ένα από τα πιο προσωπικά στιγμιότυπα, ο Ουίλιαμ, η Κέιτ και τα τρία παιδιά τους, ο πρίγκιπας Τζορτζ, η πριγκίπισσα Σάρλοτ και ο πρίγκιπας Λούις, εμφανίζονται ξαπλωμένοι στο γρασίδι, απολαμβάνοντας τον ήλιο.

Στο καλοκαιρινό άλμπουμ συμπεριλαμβάνεται επίσης βίντεο από τη συμμετοχή του Ουίλιαμ στον εορτασμό για τα 100ά γενέθλια του Ντέιβιντ Ατένμπορο στο Royal Albert Hall, καθώς και στιγμιότυπα από το ταξίδι της Κέιτ στην Ιταλία.

Το βίντεο ολοκληρώνεται με ένα πορτρέτο των τριών παιδιών του ζευγαριού, αλλά και μία φωτογραφία από τη δράση National Three Peaks Challenge. «Η καλοκαιρινή αναδρομή. Ευχαριστούμε όλους όσοι έκαναν τους τελευταίους μήνες τόσο ξεχωριστούς», έγραψαν στη λεζάντα της ανάρτησης. Το καρουζέλ συνοδεύεται από το τραγούδι «Summer Days» του Morunas και διαφέρει αισθητά από τις συνήθως πιο λιτές και τυπικές δημοσιεύσεις του πριγκιπικού ζεύγους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.