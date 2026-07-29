Θύμα τηλεφωνικής απάτης έπεσε μία 82χρονη γυναίκα στο Αίγιο, η οποία εξαπατήθηκε από επιτήδειους και έχασε κοσμήματα και χρυσές λίρες συνολικής αξίας περίπου 150.000 ευρώ, σύμφωνα με την καταγγελία της.

Ειδικότερα, άγνωστος επικοινώνησε τηλεφωνικά με την ηλικιωμένη, προσποιούμενος τον ανιψιό της, και χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα τη δήθεν «λογιστική καταγραφή» κατάφερε να την πείσει να συγκεντρώσει τα πολύτιμα αντικείμενά της.

Η 82χρονη τοποθέτησε σε σακούλα κοσμήματα αξίας περίπου 100.000 ευρώ και χρυσές λίρες αξίας περίπου 50.000 ευρώ και, ακολουθώντας τις οδηγίες των δραστών, άφησε τη σακούλα στο μπαλκόνι του σπιτιού της.

Λίγη ώρα αργότερα, οι δράστες παρέλαβαν τη σακούλα και εξαφανίστηκαν, ενώ η ηλικιωμένη αντιλήφθηκε την απάτη όταν ήταν πλέον αργά.

Για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, οι οποίες ερευνούν την ταυτότητα των δραστών και τις συνθήκες της απάτης.

Πηγή: skai.gr

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