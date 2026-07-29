Αν μια τέτοια απόφαση κάνει το άλμα και μεταφερθεί προς την Ευρώπη, θα μιλάμε για τη συνέχιση ενός εγχειρήματος ν’ αλλάξει άρδην το ποδόσφαιρο, όπως το ξέρουμε!

Συγκεκριμένα, η περίεργη ποδοσφαιρική είδηση της ημέρας έρχεται από τη Βραζιλία και αφορά σε μια παντελώς πρωτόγνωρη απόφαση που έλαβε το Αθλητικό Δικαστήριο της χώρας.

Ο Βίκτορ Γκάμπριελ, αμυντικός της Ίντερ του Πόρτο Αλέγκρε, τραυμάτισε σοβαρά τον Γκάμπριελ Πεκ, επιθετικό της Κρουζέιρο, με αποτέλεσμα να του προκαλέσει κάταγμα στο αριστερό πόδι και να τον αναγκάσει να μείνει εκτός δράσης για έξι μήνες.

Η τιμωρία που επιβλήθηκε στον θύτη του πολύ σκληρού μαρκαρίσματος είναι η απαγόρευση συμμετοχής στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας του, μέχρι ο αντίπαλος του να καταφέρει να επιστρέψει στο γήπεδο!

Η απόφαση αυτή ελήφθη έπειτα από προσπάθειες και πίεση της Κρουζέιρο που χάνει για μεγάλο χρονικό διάστημα τον ποδοσφαιριστή της…

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