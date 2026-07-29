Ο Ζελένσκι πείθει τις ΗΠΑ ότι μπορεί να κερδίσει τον πόλεμο

Οι γερουσιαστές που συμμετείχαν σε κεκλεισμένων των θυρών συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι την Τρίτη 28/7, εκτιμούν ότι η στρατηγική που παρουσίασε αρχίζει να αποδίδει πολιτικούς καρπούς στην Ουάσινγκτον.

Ο Ζελένσκι πέτυχε την Τρίτη κάτι που πριν από έναν χρόνο φάνταζε σχεδόν αδύνατο: να πείσει μεγάλο μέρος του αμερικανικού πολιτικού συστήματος ότι η Ουκρανία μπορεί να επικρατήσει στον πόλεμο.

More bad news for Russia, as President Zelensky continues meetings with top US defense manufacturing heads in Washington.



Here, with Lockheed Martin, one of the world's leading defense companies and the producer of HIMARS, ATACMS, F-16 fighter aircraft, and Patriot missile… pic.twitter.com/Tk7x9ImSvB July 28, 2026



Όπως αναφέρει με εκτενή του ανάλυση το POLITICO, σε πλήρη αντίθεση με τη δύσκολη επίσκεψή του στο Οβάλ Γραφείο τον Φεβρουάριο του 2025, ο Ουκρανός πρόεδρος αποχώρησε αυτή τη φορά από τη συνάντησή του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εμφανώς ικανοποιημένος.

Το ταξίδι του ολοκληρώθηκε με μία ακόμη σημαντική εξέλιξη, καθώς η Γερουσία ψήφισε με συντριπτική πλειοψηφία υπέρ της προώθησης νέων κυρώσεων σε χώρες που συνεχίζουν να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο.

Η εξέλιξη αυτή αποτέλεσε το σημαντικότερο γεγονός μιας ημέρας που σηματοδότησε πλήρη ανατροπή του αρνητικού κλίματος που είχε επικρατήσει κατά την προηγούμενη επίσκεψη του Ζελένσκι στην αμερικανική πρωτεύουσα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος παρακολούθησε την ψηφοφορία από τα θεωρεία της αίθουσας της Γερουσίας, βλέποντας το Κογκρέσο να κάνει ένα ακόμη βήμα προς την υλοποίηση μιας από τις βασικές προτεραιότητες του Κιέβου.

Παράλληλα, η εξέλιξη αυτή θεωρείται ακόμη μία ένδειξη ότι η θέση της Ουκρανίας βελτιώνεται όχι μόνο στο πεδίο της μάχης, αλλά και στο πολιτικό επίπεδο.

«Στόχος είναι να φέρουμε τον Πούτιν στο τραπέζι»

«Ολόκληρη η προσπάθεια εδώ αποσκοπεί στο να φέρουμε τον Βλαντίμιρ Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», δήλωσε ο γερουσιαστής Μάικ Ράουντς (Ρεπουμπλικάνος – Νότια Ντακότα), μετά τη συνάντηση που είχε με τον Ζελένσκι, γερουσιαστές και μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Όπως ανέφερε, ο Ουκρανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η εφαρμογή των κυρώσεων θα έκανε τον Ρώσο πρόεδρο να επανεξετάσει τη στάση του και θα προκαλούσε μεγαλύτερη δυσαρέσκεια, ακόμη και «θυμό», στη ρωσική κοινωνία απέναντι στον πόλεμο.

Ο Ζελένσκι υπογράμμισε ότι οι κυρώσεις μπορούν να παγιώσουν τα στρατιωτικά κέρδη της Ουκρανίας και να αναγκάσουν τον Πούτιν να προσέλθει σε ειρηνευτικές συνομιλίες, ενώ παράλληλα επανέφερε το αίτημά του για ευρύτερη πρόσβαση σε κρίσιμα οπλικά συστήματα.

Η επιτυχία στο μέτωπο αλλάζει τις ισορροπίες

Είναι πλέον εμφανές ότι η επιχειρηματολογία του Ζελένσκι βρίσκει ανταπόκριση σε νομοθέτες από ολόκληρο το πολιτικό φάσμα. Παράλληλα, διαμορφώνεται ολοένα και περισσότερο η αντίληψη ότι η Ουκρανία μπορεί να επικρατήσει απέναντι στη Ρωσία.

«Αυτό που άλλαξε τη δυναμική είναι η επιτυχία που καταγράφει η Ουκρανία στο πεδίο της μάχης», δήλωσε ο γερουσιαστής Τζον Μπούζμαν (Ρεπουμπλικάνος – Αρκάνσας).

Η σκιά του Λίντσεϊ Γκράχαμ

Η ψηφοφορία για τις κυρώσεις πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα, καθώς συνέπεσε με την ημέρα της κηδείας του εκλιπόντος γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ (Ρεπουμπλικάνος – Νότια Καρολίνα), ενός από τους βασικούς υποστηρικτές της νομοθεσίας και σταθερού συμμάχου της Ουκρανίας.

Ο Ζελένσκι παρέστη στην κηδεία στην Ουάσινγκτον, μαζί με τον Ντόναλντ Τραμπ, κορυφαίους Αμερικανούς νομοθέτες και ξένους αξιωματούχους.

«Η ατμόσφαιρα είναι εντελώς διαφορετική από εκείνη που επικρατούσε πριν από έναν χρόνο μεταξύ του Τραμπ και του Ζελένσκι, καθώς η Ουκρανία εμφανίζει πλέον πολύ καλύτερη εικόνα στον πόλεμο», δήλωσε πρώην αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ, ο οποίος μίλησε υπό καθεστώς ανωνυμίας.

Η μεταστροφή στο στρατόπεδο του MAGA

Η βελτίωση της πολιτικής θέσης του Κιέβου συνοδεύεται και από μεταβολές στο στρατόπεδο του ακροδεξιού κινήματος MAGA.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η συντηρητική influencer Laura Loomer, η οποία εγκατέλειψε την προηγούμενη φιλορωσική στάση της μετά από πρόσφατη επίσκεψή της στο Κίεβο.

Την ίδια στιγμή, ο Τραμπ δήλωσε κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα ότι σκοπεύει να επιτρέψει στην Ουκρανία να κατασκευάζει τους απαραίτητους πυραύλους αεράμυνας Patriot.

Τα αιτήματα του Κιέβου προς τις ΗΠΑ

Κατά τη διακομματική συνάντηση που προηγήθηκε της ψηφοφορίας, ο Ζελένσκι υπογράμμισε τη σημασία των κυρώσεων για την εξέλιξη του πολέμου, αλλά παρουσίασε και τις στρατιωτικές ανάγκες της χώρας του.

Σύμφωνα με γερουσιαστές που συμμετείχαν στη συνάντηση, ο Ουκρανός πρόεδρος ζήτησε άδεια για την παραγωγή συστοιχιών αντιαεροπορικής άμυνας Patriot, διασφάλιση επαρκών προμηθειών αναχαιτιστών PAC-3, που χρησιμοποιούνται στο σύστημα Patriot, καθώς και διαρκή πρόσβαση στη δορυφορική υπηρεσία Starlink, ώστε να υποστηρίζονται επιχειρήσεις στόχευσης μεγάλου βεληνεκούς.

Όπως ανέφερε ο γερουσιαστής Ράουντς, τα αιτήματα αυτά, σε συνδυασμό με τις νέες κυρώσεις κατά της Μόσχας, αντικατοπτρίζουν τη στρατηγική που είχε παρουσιάσει ο Ζελένσκι στους Αμερικανούς νομοθέτες στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ πριν από τρεις εβδομάδες.

«Οι κυρώσεις μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικές από τις μάχες»

Ο Ζελένσκι και ο πρόεδρος της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ, ο οποίος επίσης επισκέφθηκε το Καπιτώλιο την Τρίτη, υποστήριξαν ενώπιον των Αμερικανών νομοθετών ότι οι κυρώσεις θα μπορούσαν να αποδειχθούν πιο καθοριστικές για την έκβαση του πολέμου ακόμη και από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις.

«Και οι δύο εξέφρασαν την άποψη ότι η συγκεκριμένη νομοθεσία είναι τουλάχιστον εξίσου αποτελεσματική, ίσως και περισσότερο, για να οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου. Το νομοσχέδιο αυτό μπορεί να έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο από οτιδήποτε έχει συμβεί μέχρι σήμερα στο πεδίο της μάχης», δήλωσε ο γερουσιαστής Τζιμ Ρις (Ρεπουμπλικάνος – Άινταχο).

Ο Ουκρανός βουλευτής Γιέχορ Τσερνιέφ, μέλος του κόμματος «Υπηρέτης του Λαού», υποστήριξε ότι η πρόσφατη συνάντηση Τραμπ–Ζελένσκι αποδεικνύει πως «οι προηγούμενες παρεξηγήσεις και αντιπαραθέσεις ανήκουν στο παρελθόν και πλέον οι δύο χώρες ενεργούν ως σύμμαχοι».

Τα εμπόδια παραμένουν

Παρά το θετικό κλίμα, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αποδείξει και στο παρελθόν ότι μπορεί να αλλάξει γρήγορα στάση, ενώ το νομοσχέδιο για τις κυρώσεις δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί.

Ο ηγέτης της ρεπουμπλικανικής πλειοψηφίας στη Γερουσία, Τζον Θουν, επιδιώκει την ταχεία προώθησή του ακόμη και μέσα στην εβδομάδα.

Ωστόσο, απαιτείται να ξεπεραστούν αρκετά νομοθετικά εμπόδια πριν εγκριθεί οριστικά από τη Γερουσία και στη συνέχεια από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Η στήριξη του Λευκού Οίκου παραμένει συγκρατημένη, ενώ η ηγεσία των Ρεπουμπλικανών και στα δύο σώματα απέφευγε επί μακρόν να φέρει το νομοσχέδιο προς ψήφιση, σεβόμενη τη στάση του Τραμπ.

Ωστόσο, ο αιφνίδιος θάνατος του Λίντσεϊ Γκράχαμ, η επίσκεψη του Ζελένσκι και οι εξελίξεις στο πεδίο του πολέμου φαίνεται ότι δημιούργησαν νέα πολιτική δυναμική.

Παράλληλα, σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει το πρόγραμμα των επαφών, Ουκρανοί διοικητές μονάδων μη επανδρωμένων αεροσκαφών θα συμμετάσχουν στο γεύμα των Ρεπουμπλικανών γερουσιαστών την Τετάρτη, προκειμένου να συζητήσουν ζητήματα παραγωγής drones.

Η επόμενη μάχη στο Κογκρέσο

Η προτεινόμενη νομοθεσία παρέχει στον πρόεδρο των ΗΠΑ σημαντική διακριτική ευχέρεια ως προς την εφαρμογή των οικονομικών κυρώσεων. Παρ' όλα αυτά, Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί γερουσιαστές υποστηρίζουν ότι θα δημιουργήσει επαρκή οικονομική πίεση ώστε να αναγκάσει τη Ρωσία να προσέλθει σε διαπραγματεύσεις.

«Το νομοσχέδιο έχει σχεδιαστεί προσεκτικά, ώστε να μην πλήττει τους συμμάχους μας, αλλά να ασκεί πίεση κυρίως στην Κίνα και την Ινδία», δήλωσε ο γερουσιαστής Ρίτσαρντ Μπλούμενθαλ (Δημοκρατικός – Κονέκτικατ), ένας από τους εισηγητές του.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Γερουσίας, Ρότζερ Γουίκερ (Ρεπουμπλικάνος – Μισισιπή), εκτίμησε ότι η συγκεκριμένη νομοθεσία θα μπορούσε να αποτελέσει το «μεγαλύτερο πολιτικό επίτευγμα» του εκλιπόντος Λίντσεϊ Γκράχαμ.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων, πάντως, έχει διακόψει τις εργασίες της για το υπόλοιπο του καλοκαιριού, γεγονός που σημαίνει ότι το νομοσχέδιο δεν αναμένεται να καταστεί νόμος πριν από τον Σεπτέμβριο. Επιπλέον, αρκετοί Δημοκρατικοί βουλευτές εκφράζουν επιφυλάξεις, καθώς αντιτίθενται στην παραχώρηση τόσο ευρείας εξουσίας στον πρόεδρο για την επιβολή δασμών έως και 100% σε χώρες που εισάγουν μεγάλες ποσότητες ρωσικού πετρελαίου.

Η γερουσιαστής Τζιν Σαχίν (Δημοκρατική – Νιου Χάμσαϊρ), επικεφαλής των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων, υποστήριξε ότι το πακέτο κυρώσεων της Γερουσίας αποτελεί τη μοναδική ρεαλιστική πρόταση που μπορεί να μετατραπεί σε νόμο.

«Πρέπει να συζητήσουμε με όλους όσοι έχουν επιφυλάξεις», δήλωσε. «Έχουμε λίγο χρόνο για να το κάνουμε, καθώς η Βουλή δεν πρόκειται να επιστρέψει στις εργασίες της για αρκετό διάστημα».



Πηγή: skai.gr

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