Νετανιάχου: Μαζί θα πολεμήσουμε και μαζί θα νικήσουμε

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου υποσχέθηκε την Κυριακή ότι θα νικήσει τους «εχθρούς» της χώρας του, μία εβδομάδα αφότου ο ισραηλινός στρατός ξεκίνησε χερσαίες επιχειρήσεις εναντίον της Χεζμπολάχ στον Λίβανο και καθώς το Ισραήλ τιμά τη μνήμη των θυμάτων της επίθεσης που εξαπέλυσε πριν από έναν χρόνο η Χαμάς, πυροδοτώντας τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

Στο Τελ Αβίβ, πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε για να ανάψει κεριά και να προσευχηθεί στη μνήμη των αγαπημένων τους που σκοτώθηκαν στις 7 Οκτωβρίου 2023, στην άνευ προηγουμένου επίθεση μαχητών της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ.

Αφού αποδυνάμωσαν τη Χαμάς κατά τη διάρκεια των επιθέσεων στη Λωρίδα της Γάζας, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) εστίασαν πρόσφατα τις επιχειρήσεις τους στο βόρειο μέτωπο, όπου η λιβανέζικη Χεζμπολάχ είχε πολλαπλασιάσει τις επιθέσεις με ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ ως ένδειξη υποστήριξης προς τη Χαμάς.

Το βράδυ της Κυριακής, κατόπιν προειδοποίησης των IDF σε κατοίκους των νοτίων προαστίων της Βηρυτού, το λιβανέζικο πρακτορείο ειδήσεων ΑΝΙ ανέφερε τέσσερις αεροπορικές επιδρομές στην περιοχή που αποτελεί προπύργιο της Χεζμπολάχ και σφυροκοπείται τις τελευταίες ημέρες από το Ισραήλ.

Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ εκτόξευσε ρουκέτες εναντίον της Χάιφας, στο βόρειο Ισραήλ, με αποτέλεσμα τουλάχιστον πέντε άνθρωποι να τραυματιστούν, σύμφωνα με τους Times of Israel.

«Μαζί θα πολεμήσουμε και μαζί θα νικήσουμε», διεμήνυσε ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατά την επίσκεψή του σε στρατιώτες που σταθμεύουν στο βόρειο Ισραήλ, κατά μήκος των συνόρων με τον Λίβανο. «Πριν από έναν χρόνο, δεχθήκαμε ένα τρομακτικό πλήγμα», δήλωσε αναφερόμενος στην επίθεση της Χαμάς. Επισημαίνοντας ότι πολλά άλλαξαν στους δώδεκα μήνες που ακολούθησαν, ο Νετανιάχου είπε στους στρατιώτες: «Όλος ο κόσμος είναι έκπληκτος από τα πλήγματα που καταφέρνετε στους εχθρούς μας».

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός αναμένεται να εκφωνήσει σήμερα διάγγελμα προς το έθνος για την επέτειο της επίθεσης που εξαπέλυσε η Χαμάς και αποτέλεσε το έναυσμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας του Ισραήλ, Χέρτσι Χαλέβι, τόνισε ότι η χώρα του διεξάγει έναν «πόλεμο μακράς διαρκείας» εναντίον της Χαμάς και της Χεζμπολάχ, υπογραμμίζοντας ότι ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς «έχει ηττηθεί».

Εν τω μεταξύ, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Γιοάβ Γκάλαντ απείλησε το Ιράν με επιδρομές ανάλογες εκείνων που σημειώνονται σε Γάζα και Λίβανο, εν είδει αντιποίνων για την πυραυλική επίθεση που εξαπέλυσε την Τρίτη η Τεχεράνη, προκαλώντας διεθνή ανησυχία για ευρύτερη ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

