Ζελένσκι: Σήμερα οι συνομιλίες Ουκρανίας-ΗΠΑ για το ειρηνευτικό σχέδιο

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι Κίεβο και Ουάσιγκτον θα πραγματοποιήσουν σήμερα συνομιλίες για το προσχέδιο του ειρηνευτικού σχεδίου, επισημαίνοντας ότι στο επίκεντρο θα βρεθούν επίσης η μεταπολεμική ανοικοδόμηση της Ουκρανίας και η οικονομική της ανάπτυξη.

Σημειώνεται ότι την Τρίτη μετά τον μαραθώνιο διπλωματικών επαφών που είχε με Ευρωπαίους ηγέτες, ο Ζελένσκι είπε ότι η Ουκρανία και Ευρωπαίοι εταίροι της θα είναι σύντομα έτοιμοι να παρουσιάσουν στις ΗΠΑ «βελτιωμένα έγγραφα» για το ειρηνευτικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου, προσθέτοντας ότι «τα πάντα εξαρτώνται» από τη βούληση της Ρωσίας να σταματήσει τον πόλεμο.

«Τα μέρη που αφορούν την Ουκρανία και την Ευρώπη είναι πλέον πιο ανεπτυγμένα και είμαστε έτοιμοι να τα παρουσιάσουμε στους εταίρους μας στις ΗΠΑ», έγραψε ο Ουκρανός πρόεδρος στο X. «Μαζί με την αμερικανική πλευρά, αναμένουμε να κάνουμε γρήγορα τα πιθανά βήματα όσο το δυνατόν πιο εφικτά».

Στο μεταξύ, δημοσίευμα των Financial Times, ανέφερε ότι οι ειδικοί απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ έδωσαν στον πρόεδρο της Ουκρανίας διορία μερικών ημερών για να απαντήσει στην προτεινόμενη ειρηνευτική συμφωνία με την οποία το Κίεβο θα αποδεχθεί απώλεια εδαφών σε αντάλλαγμα για αδιευκρίνιστες εγγυήσεις ασφαλείας εκ μέρους των ΗΠΑ.

Ο Ζελένσκι είπε στους Ευρωπαίους ομολόγους του ότι δέχτηκε πιέσεις από τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ, τον Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Αμερικανού προέδρου Τζάρεντ Κούσνερ, στη δίωρη τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν το Σάββατο, ώστε να πάρει γρήγορα μια απόφαση.

Ένα πρόσωπο που γνωρίζει το χρονοδιάγραμμα που προτάθηκε στο Κίεβο είπε ότι ο Τραμπ ελπίζει να υπάρξει μια συμφωνία «μέχρι τα Χριστούγεννα».

Ο Ζελένσκι απάντησε στους Αμερικανούς απεσταλμένους ότι χρειάζεται χρόνο για να συζητήσει με τους Ευρωπαίους συμμάχους του προτού να απαντήσει στην αμερικανική πρόταση. Το Κίεβο φοβάται ότι η ενότητα των δυτικών χωρών θα μπορούσε να διαρραγεί εάν οι ΗΠΑ προχωρήσουν μόνες τους στη σύναψη συμφωνίας, χωρίς τη συμμετοχή των Ευρωπαίων. Ένας από τους Δυτικούς αξιωματούχους περιέγραψε ότι η ουκρανική πλευρά είναι εγκλωβισμένη μεταξύ εδαφικών απαιτήσεων που δεν μπορεί να αποδεχτεί και της αμερικανικής πρότασης που δεν μπορεί να απορρίψει. «Για να είμαι ειλικρινής, οι Αμερικανοί αναζητούν έναν συμβιβασμό σήμερα» είπε ο Ζελένσκι σε δημοσιογράφους με τους οποίους συνομίλησε τη Δευτέρα μέσω WhatsApp.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Politico τη Δευτέρα, ο Τραμπ ρωτήθηκε εάν έχει θέσει κάποιο χρονοδιάγραμμα στον Ζελένσκι για να συμφωνήσει στην πρότασή του. «Λοιπόν, θα πρέπει να αρχίσει να δέχεται πράγματα (…) επειδή χάνει» απάντησε ο Αμερικανός πρόεδρος για τον Ουκρανό ομόλογό του.

