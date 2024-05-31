Νεκρή 75χρονη λουόμενη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής

Νεκρή ανασύρθηκε 75χρονη αλλοδαπή από τη θαλάσσια περιοχή Πευκοχωρίου του δήμου Κασσάνδρας Χαλκιδικής.
Η 75χρονη διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
Από το Β' Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
