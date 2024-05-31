Με την εξέταση του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας άρχισαν σήμερα, οι Πανελλαδικές Εξετάσεις για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων, που διεκδικούν μία από τις 68.851 θέσεις της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος, 2024-25.

Η Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία είναι το μοναδικό μάθημα Γενικής Παιδείας στο οποίο θα εξεταστούν οι υποψήφιοι των ΓΕΛ.

Από την Τρίτη 4 Ιουνίου έως και την Τετάρτη 12 Ιουνίου, οι υποψήφιοι θα εξετάζονται σε μαθήματα Προσανατολισμού.

Η εξέταση αρχίζει στις 8:30 και οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00. Η διάρκεια εξέτασης είναι τρεις (3) ώρες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι θα μεσολαβήσει ένα κενό εξετάσεων, λόγω της διεξαγωγής των Ευρωπαϊκών Εκλογών στις 9 Ιουνίου.

Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι οι Πανελλαδικές Εξετάσεις για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ άρχισαν σήμερα, Πέμπτη, με την εξέταση του μαθήματος των Νέων Ελληνικών. Θα ακολουθήσει η εξέταση των Μαθηματικών (άλγεβρα) το ερχόμενο Σάββατο 1 Ιουνίου 2024.

Τα... απαγορευμένα

Οι υποψήφιοι απαγορεύεται να έχουν μαζί τους τα εξής:

Βιβλία, τετράδια και σημειώσεις.

Διορθωτικό (blanco) οποιασδήποτε μορφής (υγρό ή ταινία).

Κινητό τηλέφωνο και άλλα μέσα μετάδοσης ή λήψης πληροφοριών και επικοινωνίας, υπολογιστικές μηχανές.

Τι ισχύει για τα κινητά

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τα κινητά τηλέφωνα, απαγορεύεται η κατοχή\κινητού, έστω και απενεργοποιημένου, μέσα στην αίθουσα εξέτασης και συνιστά επαρκή λόγο για μηδενισμό του γραπτού. Σε περίπτωση κατά την οποία εξεταζόμενος, κατά την προσέλευσή του στο Εξεταστικό Κέντρο φέρει μαζί του κινητό τηλέφωνο, είναι υποχρεωμένος να το παραδίδει στον πρόεδρο της Λυκειακής Επιτροπής, ο οποίος θα το φυλάσσει σε ειδικό χώρο.

Μετά τη λήξη της εξέτασης, ο υποψήφιος θα παραλαμβάνει το κινητό του και θα αποχωρεί.

Αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα των γραπτών εξετάσεων για τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και Προσανατολισμού αναμένεται να ανακοινωθούν στα τέλη Ιουνίου. Όσον αφορά στις βάσεις εισαγωγής, αναμένεται να δοθούν στη δημοσιότητα στα τέλη Ιουλίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

