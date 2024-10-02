Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίστηκαν χθες, Τρίτη, στις νοτιοανατολικές ΗΠΑ μετά το πέρασμα του κυκλώνα Helene, ο οποίος προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 155 ανθρώπων, με τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και την αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις να αναμένεται να μεταβούν ξεχωριστά σήμερα στις πληγείσες περιοχές.

Η πρόσβαση σε πολλές περιοχές δεν έχει αποκατασταθεί ακόμη, ενώ περισσότερα από 1,4 εκατομμύριο νοικοκυριά και επιχειρήσεις παρέμεναν χωρίς ηλεκτροδότηση χθες το βράδυ, σύμφωνα με τον ιστότοπο poweroutage.us.

«Γνωρίζουμε ότι οι καταστροφές που έχει προκαλέσει ο κυκλώνας Ελίν είναι πέρα από κάθε φαντασία», δήλωσε χθες ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Βόρειας Καρολίνας Ρόι Κούπερ.

Η πολιτεία του μετρά τουλάχιστον 74 νεκρούς.

«Κοινότητες σβήστηκαν από τον χάρτη», πρόσθεσε ο Κούπερ στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, διευκρινίζοντας ότι οι αρχές αναμένουν ότι ο απολογισμός των νεκρών θα αυξηθεί.

Η Λιζ Σέργουντ- Ράνταλ, σύμβουλος εσωτερικής ασφάλειας του Μπάιντεν, επεσήμανε τη Δευτέρα ότι 600 άνθρωποι αγνοούνται, προσθέτοντας ότι ελπίζει πως κάποιοι από αυτούς θα είναι ακόμη “ ζωντανοί”.

Ο Αμερικανός πρόεδρος θα επισκεφθεί σήμερα τη Βόρεια Καρολίνα, ενώ η αντιπρόεδρος και υποψήφια των Δημοκρατικών για τις προεδρικές εκλογές θα μεταβεί στη Τζόρτζια, όπου έχουν επιβεβαιωθεί οι θάνατοι 25 ανθρώπων.

Η διαχείριση των επιπτώσεων του κυκλώνα έχει βρεθεί και στο επίκεντρο της προεκλογικής εκστρατείας για τις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου.

Η Τζόρτζια και η Βόρεια Καρολίνα είναι μεταξύ των επτά αμφίρροπων πολιτειών που μπορεί να κρίνουν το αποτέλεσμα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επισκέφθηκε τη Δευτέρα πόλη στη Τζόρτζια που επλήγη από τον Ελίν και κατηγόρησε τις ομοσπονδιακές αρχές ότι δεν στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων.

Ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων κατηγόρησε επίσης τις πολιτειακές αρχές της Βόρειας Καρολίνας και τον Κούπερ ότι “ σκοπίμως δεν βοηθούν τους ανθρώπους στις ρεπουμπλικανικές περιοχές”.

“ Ψεύδεται”, απάντησε ο Μπάιντεν. “ Αυτό που με εξοργίζει είναι ότι υπονοεί πως δεν κάνουμε ό,τι είναι δυνατό (...) Είναι ψευδές και ανεύθυνο”, υπογράμμισε ο Δημοκρατικός πρόεδρος.

Στη Νότια Καρολίνα έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 36 θάνατοι, ενώ στη Φλόριντα 14, στο Τενεσί τέσσερις και στη Βιρτζίνια δύο, σύμφωνα με απολογισμό που κατήρτισε το AFP από τις ανακοινώσεις των τοπικών αρχών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

