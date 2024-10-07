Γάλλος ΥΠΕΞ: Η στρατιωτική δύναμη από μόνη της δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια του Ισραήλ

Η ασφάλεια του Ισραήλ δεν μπορεί να διασφαλιστεί μόνο με στρατιωτική δύναμη και θα απαιτηθεί μια διπλωματική λύση, δήλωσε σήμερα ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό, κατά την πρώτη επέτειο της επίθεσης της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ.

«Η δύναμη από μόνη της δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια του Ισραήλ, την ασφάλειά σας. Η στρατιωτική επιτυχία δεν μπορεί να είναι υποκατάστατο μιας πολιτικής προοπτικής», τόνισε ο Μπαρό σε συνέντευξη Τύπου σε επίσκεψή του στο Ισραήλ.

«Για επιστρέψουν οι όμηροι στα σπίτια τους στα αγαπημένα τους πρόσωπα, για να επιτραπεί στους εκτοπισμένους να επιστρέψουν στα σπίτια τους στον βορρά, μετά από έναν χρόνο πολέμου, έχει φτάσει η ώρα της διπλωματίας», τόνισε ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας, σημειώνοντας η γαλλο-αμερικανική πρόταση για μια εκεχειρία στον Λίβανο παραμένει στο τραπέζι, με τα μέρη να συνεχίζουν να εργάζονται για αυτήν.

Παράλληλα ο Γάλλος ΥΠΕΞ δήλωσε ότι η Χεζμπολάχ «φέρει βαριά ευθύνη» για την επέκταση του πολέμου στον Λίβανο, όπου ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει τους βομβαρδισμούς του και πριν από μια εβδομάδα εξαπέλυσε χερσαία επίθεση κατά του λιβανικού κινήματος.

«Στον Λίβανο, η βία απειλεί να βυθίσει μια πολύ εύθραυστη χώρα σε διαρκές χάος, απειλώντας την ασφάλεια του Ισραήλ ακόμη περισσότερο από σήμερα», δήλωσε ο Μπαρό. «Η Χεζμπολάχ φέρει βαριά ευθύνη για αυτή την κατάσταση, αφού έσυρε τον Λίβανο σε έναν πόλεμο που αυτός δεν επέλεξε».

«Αυτή η θλιβερή επέτειος της 7ης Οκτωβρίου είναι μια ευκαιρία να υπενθυμίσουμε: η Γαλλία είναι σταθερά αφοσιωμένη στην ασφάλεια του Ισραήλ», δήλωσε ο Μπαρό, «πάντα ήταν, πάντα θα είναι, αυτά δεν είναι μόνο λόγια».

Το Παρίσι, τόνισε, «κινητοποίησε τους στρατιωτικούς τους πόρους, τον Απρίλιο, όπως και τον Οκτώβριο, για να βοηθήσει το Ισραήλ να αποκρούσει τις απαράδεκτες βαλλιστικές επιθέσεις» από το Ιράν.

«Και συνεχίσαμε να βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή των διεθνών προσπαθειών για να αποτρέψουμε την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα ή να ανατρέψουμε την ατζέντα της για περιφερειακή αποσταθεροποίηση», είπε ο Μπαρό.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας βρέθηκε νωρίτερα σήμερα το πρωί στη Ρεΐμ, στο νότιο Ισραήλ, για να συμμετάσχει σε τελετή μνήμης για τα θύματα της επίθεσης της Χαμάς πριν από έναν χρόνο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

