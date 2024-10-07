ΗΠΑ: Κυρώσεις σε δίκτυο συγκέντρωσης κεφαλαίων της Χαμάς

Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν τη Δευτέρα κυρώσεις σε διεθνές δίκτυο συγκέντρωσης κεφαλαίων της Χαμάς, κατηγορώντας το ότι διαδραμάτισε κρίσιμο ρόλο στη συγκέντρωση χρημάτων στο εξωτερικό για την παλαιστινιακή τρομοκρατική οργάνωση, με αφορμή την πρώτη επέτειο του πολέμου της Γάζας.



Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ σε ανακοίνωσή του ανέφερε ότι επέβαλε κυρώσεις σε τρία άτομα και σε αυτό που αποκάλεσε «ψευδή φιλανθρωπία» που κατηγόρησε ότι είναι εξέχοντες διεθνείς οικονομικοί υποστηρικτές της Χαμάς, καθώς και στην τράπεζα Al-Intaj στη Γάζα που είπε ότι ελέγχεται από την οργάνωση.

Στόχος ήταν επίσης ένας μακροχρόνιος υποστηρικτής της Χαμάς, ένας υπήκοος Υεμένης που ζει στην Τουρκία, και εννέα από τις επιχειρήσεις του, δήλωσε το υπουργείο Οικονομικών.«Καθώς συμπληρώνουμε έναν χρόνο από τη βάναυση τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς, το Υπουργείο Οικονομικών θα συνεχίσει να υποβιβάζει αμείλικτα την ικανότητα της Χαμάς και άλλων αποσταθεροποιητικών ιρανών ‘’πληρεξουσίων’’ να χρηματοδοτούν τις επιχειρήσεις τους και να πραγματοποιούν πρόσθετες βίαιες ενέργειες», δήλωσε η υπουργός Οικονομικών Τζάνετ Γέλεν.

