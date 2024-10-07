Ισραήλ: Καταιγισμός πυραύλων - Επίθεση και από τους Χούθι

Καταιγισμός πυραύλων εξαπολύθηκε κατά του Ισραήλ τη Δευτέρα. Περίπου 135 πύραυλοι έχουν εκτοξευθεί από τον Λίβανο στο βόρειο Ισραήλ σήμερα, από τις 5 το απόγευμα, σύμφωνα με τις IDF. Σειρήνες ήχησαν και στο κεντρικό Ισραήλ εν μέσω βαλλιστικής επίθεσης και από την Υεμένη.

"Από τις 17:00 (Δευτέρα), περίπου 135 πύραυλοι που εκτοξεύθηκαν από την τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ πέρασαν από τον Λίβανο στο ισραηλινό έδαφος. Το IDF θα συνεχίσει να επιχειρεί ενάντια στην απειλή της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ για την υπεράσπιση του κράτους του Ισραήλ και των κατοίκων του" αναφέρεται.

"Μετά τις σειρήνες που ήχησαν στο κεντρικό Ισραήλ, ένας πύραυλος εδάφους-εδάφους εκτοξεύτηκε από την Υεμένη (...) αναχαιτίστηκε επιτυχώς από την IAF (πολεμική αεροπορία)" αναφέρουν οι ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις.

Όλο το Τελ Αβιβ είναι "κόκκινο", όπως αναφέρει ο απεσταλμένος του ΣΚΑΪ στο Ισραήλ Σταύρος Ιωαννίδης.

Έκτακτη σύσκεψη συγκάλεσε στο μεταξύ ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, με τη συμμετοχή των υπουργών από την κυβέρνησή του.

Όπως μεταδίδουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ο Νετανιάχου πρότεινε στη διάρκεια της συνεδρίασης την αλλαγή του ονόματος της επιχείρησης «Σιδερένια ξίφη» σε «Πόλεμος της Αναγέννησης».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα Δευτέρα ότι η κυβέρνησή του αλλάζει την πραγματικότητα στη Μέση Ανατολή για να αποτρέψει να συμβεί μια άλλη 7η Οκτωβρίου, έναν χρόνο μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ.

Πηγή: skai.gr

