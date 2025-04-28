Τραγωδία σημειώθηκε στη Φλόριντα, όταν σκάφος συγκρούστηκε με φέρι κοντά στη γέφυρα Memorial Causeway στο Κλίαργουοτερ, με αποτέλεσμα έναν νεκρό και πολλούς τραυματίες, προτού ο χειριστής του σκάφους εγκαταλείψει τη σκηνή του δυστυχήματος.

Σύμφωνα με την Ακτοφυλακή των ΗΠΑ, το περιστατικό συνέβη περίπου στις 8.30 το βράδυ (τοπική ώρα). Στο φέρι επέβαιναν 45 άτομα, ανάμεσά τους και δύο μέλη του πληρώματος, όπως σημειώνει το Sky News.

Όπως ανακοίνωσε η πόλη του Κλίαργουοτερ μέσω του X (πρώην Twitter), έξι από τους τραυματίες χαρακτηρίστηκαν ως «τραυματίες σοβαρής κατάστασης» («trauma alerts»), με δύο εξ αυτών να μεταφέρονται αεροπορικώς σε νοσοκομείο.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Κλίαργουοτερ κήρυξε το περιστατικό «μαζικό συμβάν θυμάτων» («mass casualty incident») λόγω του αριθμού και της σοβαρότητας των τραυματισμών.

Το φέρι, μετά τη σύγκρουση, ακινητοποιήθηκε σε αμμώδη αβαθή νότια της γέφυρας. Δεν υπάρχουν αναφορές για αγνοούμενους.

Η πόλη του Κλίαργουοτερ ανακοίνωσε ότι το σκάφος που διέφυγε έχει εντοπιστεί από άλλη υπηρεσία επιβολής του νόμου, ενώ την κύρια ευθύνη της έρευνας αναλαμβάνει η Επιτροπή Διατήρησης Ιχθυοπανίδας και Άγριας Ζωής της Φλόριντα (Florida Fish and Wildlife Conservation Commission).

Το δυστύχημα σημειώθηκε στο τέλος του 17ήμερου φεστιβάλ Sugar Sand Festival, που πραγματοποιείται στην παραλία του Κλίαργουοτερ.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν δεκάδες διασώστες να σπεύδουν στο σημείο με αναμμένα φώτα εκτάκτου ανάγκης.

Οι αρχές είχαν προηγουμένως προειδοποιήσει τους οδηγούς να αποφεύγουν την περιοχή γύρω από τη Memorial Causeway λόγω της επιχείρησης διάσωσης.

Πηγή: skai.gr

