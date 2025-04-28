Το Ocean Viking, το πλοίο-ασθενοφόρο που εκμισθώνει η SOS Méditerranée, διέσωσε συνολικά 126 ανθρώπους κατά τη διάρκεια δυο επιχειρήσεων προχθές Σάββατο στα ανοικτά της Λιβύης και της Μάλτας, ανακοίνωσε χθες Κυριακή η μη κυβερνητική οργάνωση με έδρα τη Μασαλία, στη νότια Γαλλία.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης επιχείρησης διάσωσης, περισυνελέγησαν 59 μετανάστες προχθές Σάββατο, ανάμεσά τους γυναίκα και δέκα παιδιά, πάνω σε λευκό σκάφος από υαλόνημα που μετέφερε υπεράριθμους επιβάτες.

Κανένας από τους ναυαγούς δεν ήταν εφοδιασμένος με σωσίβιο, διευκρίνισε η ΜΚΟ, τονίζοντας ότι στο τέλος της επιχείρησης διάσωσης, ο μασκοφόρος που πιλοτάριζε το πλεούμενο αποχώρησε από την περιοχή αναπτύσσοντας μεγάλη ταχύτητα.

1/2 Early morning, #OceanViking spotted a white overcrowded fiberglass boat in the Libyan SRR. None of the shipwrecked persons had lifejackets. At the end of the evacuation, a face-masked driver left the scene at high speed. 59 survivors, incl. one women & 10 UAM are now onboard. pic.twitter.com/Kinr9Lul8d — SOS MEDITERRANEE (@SOSMedIntl) April 26, 2025

Δεύτερη επιχείρηση διάσωσης 67 ανθρώπων που επέβαιναν σε υπερφορτωμένο ξύλινο πλεούμενο το οποίο διέτρεχε κίνδυνο να ανατραπεί, έγινε προχθές Σάββατο στο τέλος της ημέρας, στον τομέα έρευνας και διάσωσης της Μάλτας, καθώς το Ocean Viking κατευθυνόταν στην Ιταλία και στο «ασφαλές λιμάνι» Μαρίνα ντι Καράρα, που του υποδείχθηκε από τις ιταλικές αρχές.

Και σε αυτή την περίπτωση, κανένας από τους επιβαίνοντες δεν διέθετε σωσίβιο.

Several survivors suffered from exhaustion & hypothermia, 1 collapsed once on #OceanViking & is receiving care in the medical module. We are deeply concerned about the proliferation of non-state actors & militias in the central Med, putting the lives of people in distress at risk pic.twitter.com/tut864RLXo — SOS MEDITERRANEE (@SOSMedIntl) April 26, 2025

Το 2024, τουλάχιστον 2.360 άνθρωποι που προσπάθησαν να φθάσουν στην Ευρώπη εξαφανίστηκαν ή έχασαν τη ζωή τους στη Μεσόγειο, στη μεγάλη πλειονότητά τους στην κεντρική Μεσόγειο, από τις πιο θανάσιμες μεταναστευτικές οδούς στην υφήλιο, σύμφωνα με τους αριθμούς του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ).

Έχουν ήδη φθάσει τους σχεδόν 300 εντός του 2025.

