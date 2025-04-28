Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Βίντεο από τη διάσωση μεταναστών ανοικτά της Λιβύης και της Μάλτας - Στιβαγμένοι σε πλοιάρια, χωρίς καν σωσίβιο

Συνολικά 126 άνθρωπου, ανάμεσά τους πολλά γυναικόπεδα, διασώθηκαν σε δύο επιχειρήσεις της SOS Méditerranée το Σάββατο

μεταναστευτικό

Το Ocean Viking, το πλοίο-ασθενοφόρο που εκμισθώνει η SOS Méditerranée, διέσωσε συνολικά 126 ανθρώπους κατά τη διάρκεια δυο επιχειρήσεων προχθές Σάββατο στα ανοικτά της Λιβύης και της Μάλτας, ανακοίνωσε χθες Κυριακή η μη κυβερνητική οργάνωση με έδρα τη Μασαλία, στη νότια Γαλλία.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης επιχείρησης διάσωσης, περισυνελέγησαν 59 μετανάστες προχθές Σάββατο, ανάμεσά τους γυναίκα και δέκα παιδιά, πάνω σε λευκό σκάφος από υαλόνημα που μετέφερε υπεράριθμους επιβάτες.

Κανένας από τους ναυαγούς δεν ήταν εφοδιασμένος με σωσίβιο, διευκρίνισε η ΜΚΟ, τονίζοντας ότι στο τέλος της επιχείρησης διάσωσης, ο μασκοφόρος που πιλοτάριζε το πλεούμενο αποχώρησε από την περιοχή αναπτύσσοντας μεγάλη ταχύτητα.

Δεύτερη επιχείρηση διάσωσης 67 ανθρώπων που επέβαιναν σε υπερφορτωμένο ξύλινο πλεούμενο το οποίο διέτρεχε κίνδυνο να ανατραπεί, έγινε προχθές Σάββατο στο τέλος της ημέρας, στον τομέα έρευνας και διάσωσης της Μάλτας, καθώς το Ocean Viking κατευθυνόταν στην Ιταλία και στο «ασφαλές λιμάνι» Μαρίνα ντι Καράρα, που του υποδείχθηκε από τις ιταλικές αρχές.

Και σε αυτή την περίπτωση, κανένας από τους επιβαίνοντες δεν διέθετε σωσίβιο.

Το 2024, τουλάχιστον 2.360 άνθρωποι που προσπάθησαν να φθάσουν στην Ευρώπη εξαφανίστηκαν ή έχασαν τη ζωή τους στη Μεσόγειο, στη μεγάλη πλειονότητά τους στην κεντρική Μεσόγειο, από τις πιο θανάσιμες μεταναστευτικές οδούς στην υφήλιο, σύμφωνα με τους αριθμούς του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ).

Έχουν ήδη φθάσει τους σχεδόν 300 εντός του 2025.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μεταναστευτικό Μεσόγειος Λιβύη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
5 0 Bookmark