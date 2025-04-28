Μέσα ενημέρωσης των ανταρτών Χούθι στην Υεμένη μετέδωσαν σήμερα ότι πλήγματα τωνΗΠΑ είχαν στόχο κέντρο κράτησης μεταναστών στη Σαάντα, προπύργιό τους στο βόρειο τμήμα της χώρας, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 35 άνθρωποι να σκοτωθούν.

"Τριάντα πέντε πτώματα ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια κέντρου κράτησης Αφρικανών μεταναστών και οι ομάδες της πολιτικής προστασίας και της Ερυθράς Ημισελήνου συνεχίζουν τις προσπάθειές τους στους χώρους του αμερικανικού εγκλήματος", μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο των Χούθι al Massirah, ενώ πρόσθεσε ότι "υπάρχουν 30 αγνοούμενοι".

Το δίκτυο επικαλέστηκε και ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών των Χούθι που έκανε λόγο για "δεκάδες νεκρούς και τραυματίες", ενώ επεσήμανε ότι στο κέντρο κράτησης βρίσκονταν 115 Αφρικανοί μετανάστες.

Από τον Ιανουάριο και την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία οι ΗΠΑ έχουν εντείνει τις στρατιωτικές τους επιχειρήσεις εναντίον των Χούθι στην Υεμένη με στόχο να τερματιστούν οι επιθέσεις τους εναντίον του Ισραήλ και της διεθνούς ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα.

Η πιο φονική αμερικανική επιδρομή μέχρι στιγμής ήταν αυτή που σημειώθηκε νωρίτερα τον Απρίλιο εναντίον τερματικού σταθμού εξαγωγής πετρελαίου στην Ερυθρά Θάλασσα, η οποία κόστισε τη ζωή σε τουλάχιστον 74 ανθρώπους.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν χθες, Κυριακή, πως έχουν πλήξει πάνω από 800 στόχους στην Υεμένη από τις 15 Μαρτίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

