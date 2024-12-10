Τουσκ: Φέτος τον χειμώνα πιθανόν να ξεκινήσουν ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία

Φέτος τον χειμώνα μπορεί πιθανόν να ξεκινήσουν ειρηνευτικές συνομιλίες για τον πόλεμο στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ, ενώ αναφέρθηκε σε σειρά σχεδιαζόμενων συναντήσεων καθώς η Βαρσοβία θέλει να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στον τερματισμό της σύγκρουσης.

Η Πολωνία έχει υπάρξει ένας από τους θερμότερους υποστηρικτές του Κιέβου μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022. Ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε ότι η Βαρσοβία θα έχει μεγάλη ανάμιξη στις όποιες συνομιλίες όταν αναλάβει την εκ περιτροπής προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ξεκινά τη 1η Ιανουαρίου.

«Θα έχω σειρά συνομιλιών που θα αφορούν κυρίως την κατάσταση πέρα από τα ανατολικά μας σύνορα», δήλωσε ο Τουσκ σε κυβερνητική σύσκεψη.

«Όπως μπορείτε να φανταστείτε, η αποστολή μας θα είναι συνυπεύθυνη, μεταξύ άλλων, για τη μορφή της πολιτικής ατζέντας, ίσως για το πώς θα είναι η κατάσταση κατά τις διαπραγματεύσεις, οι οποίες, παρόλο που συνεχίζει να υπάρχει ένα ερωτηματικό, ίσως ξεκινήσουν τον χειμώνα αυτής της χρονιάς».

Ο Τουσκ δήλωσε ότι ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα επισκεφθεί τη Βαρσοβία την Πέμπτη για να τον ενημερώσει για τις συνομιλίες με τον νεοεκλεγέντα πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Παρίσι το προηγούμενο σαββατοκύριακο.

Ο ίδιος δήλωσε ότι είναι σε συνεχή επικοινωνία με χώρες της Βόρειας Ευρώπης και της Βαλτικής που είναι σύμμαχοι της Βαρσοβίας και ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ θα επισκεφθεί τη Βαρσοβία κατά τις πρώτες ημέρες της πολωνικής προεδρίας στην ΕΕ.

«Πραγματικά θέλω η Πολωνία να είναι η χώρα που όχι μόνο θα είναι παρούσα αλλά θα δώσει τον τόνο για αυτές τις συζητήσεις που πρόκειται να μας φέρουν ασφάλεια και να εξασφαλίσουν τα πολωνικά συμφέροντα», δήλωσε ο Τουσκ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

