Η Ρωσία έφτασε ένα βήμα πιο κοντά στην αναγνώριση της κυβέρνησης των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν την Τρίτη, όταν οι νομοθέτες ψήφισαν για να ανοίξει ο δρόμος για την αφαίρεση των Ταλιμπάν από τη λίστα των απαγορευμένων τρομοκρατικών οργανώσεων της Μόσχας, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.
Η Κάτω Βουλή του Κοινοβουλίου, η Δούμα, ενέκρινε το βήμα στην πρώτη από τις τρεις απαιτούμενες αναγνώσεις.
