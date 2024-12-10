Λογαριασμός
H Ρωσία δεν θεωρεί τους Ταλιμπάν τρομοκρατική οργάνωση - Τους αφαίρεσε από τη λίστα

Οι νομοθέτες ψήφισαν για να ανοίξει ο δρόμος για την αφαίρεση των Ταλιμπάν από τη λίστα των απαγορευμένων τρομοκρατικών οργανώσεων της Μόσχας

Ταλιμπάν

Η Ρωσία έφτασε ένα βήμα πιο κοντά στην αναγνώριση της κυβέρνησης των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν την Τρίτη, όταν οι νομοθέτες ψήφισαν για να ανοίξει ο δρόμος για την αφαίρεση των Ταλιμπάν από τη λίστα των απαγορευμένων τρομοκρατικών οργανώσεων της Μόσχας, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Η Κάτω Βουλή του Κοινοβουλίου, η Δούμα, ενέκρινε το βήμα στην πρώτη από τις τρεις απαιτούμενες αναγνώσεις.

TAGS: Ταλιμπάν Ρωσία τρομοκρατική οργάνωση
