Η ολλανδική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα τη σύλληψη τριών ατόμων που κρίθηκαν ύποπτα για εμπλοκή τους στην ισχυρή έκρηξη που προκάλεσε πυρκαγιά σε μια πολυκατοικία στη Χάγη, με απολογισμό τον θάνατο τουλάχιστον έξι ανθρώπων.

Ποινική έρευνα ξεκίνησε για τα αίτια της έκρηξης του Σαββάτου, που κατέστρεψε εκτός από την πολυκατοικία πολλά γειτονικά κτίρια στην κατοικημένη περιοχή σε προάστιο της Χάγης.

Οι αρχές ανέφεραν επίσης ότι κατάσχεσαν πολλά αυτοκίνητα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν αποκλείουν περαιτέρω συλλήψεις υπόπτων.

Όπως τόνισαν, έλαβαν πληροφορίες για ένα αυτοκίνητο που εθεάθη να απομακρύνεται με ταχύτητα από το σημείο μετά την έκρηξη.

Η αστυνομία δεν γνωρίζει ακόμη τα αίτια της έκρηξης, αλλά η γενική εισαγγελέας δήλωσε σε δημοσιογράφους την Κυριακή ότι υπάρχουν ενδείξεις -τις οποίες δεν διευκρίνισε- σύμφωνα με τις οποίες επρόκειτο για εγκληματική ενέργεια.

Η εταιρεία δικτύου φυσικού αερίου Stedin τόνισε σήμερα στο ολλανδικό πρακτορείο ειδήσεων ANP ότι δεν έχει ενδείξεις ότι η έκρηξη προκλήθηκε από διαρροή αερίου.

Οι διασώστες ανέσυραν έξι πτώματα στα ερείπια του κτιρίου που κατέρρευσε. Τέσσερα άτομα νοσηλεύονται ακόμη, εκ των οποίων τα δύο σε σοβαρή κατάσταση. Τρία άτομα που σκοτώθηκαν ήταν μέλη της ίδιας οικογένειας: ένας άνδρας και μια γυναίκα ηλικίας 45 και 41 ετών αντίστοιχα και η 17χρονη κόρη τους. Ένα οκτάχρονο αγόρι είναι ο μόνος επιζών αυτής της οικογένειας. Τα άλλα τρία θύματα ήταν άνδρες ηλικιών 31, 44 και 63 ετών.

Σχεδόν 600.000 ευρώ συγκεντρώθηκαν για να βοηθηθούν τα θύματα της έκρηξης.

Τα σωστικά συνεργεία σταμάτησαν τις έρευνες για εντοπισμό θυμάτων χθες το βράδυ, λίγες ώρες αφότου βρέθηκε ένα έκτο πτώμα στα ερείπια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.