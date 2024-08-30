Φιντάν: «Υπάρχει κίνδυνος πυρηνικού πολέμου εξαιτίας της Ουκρανίας»

Η σύγκρουση στην Ουκρανία μπορεί να κλιμακωθεί σε πόλεμο που περιλαμβάνει τη χρήση πυρηνικών όπλων, δήλωσε την Παρασκευή ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν κατά τη διάρκεια επίσκεψης στη Σλοβενία.

"Δυστυχώς, ένας πόλεμος στην καρδιά της Ευρώπης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας διανύει τον τρίτο χρόνο. Κινδυνεύει να κλιμακωθεί σε πόλεμο που περιλαμβάνει τη χρήση πυρηνικών όπλων", επεσήμανε, σύμφωνα με το τουρκικό δίκτυο TRT Haber.

Ο Φιντάν δήλωσε επίσης ότι η Τουρκία ζήτησε την έγκαιρη κατάπαυση του πυρός και την έναρξη συνομιλιών για μια ειρηνική λύση στη σύγκρουση.

Είναι δύσκολο να προβλέψουμε όλους τους κινδύνους που ενέχει η ουκρανική σύγκρουση, σημείωσε ο κορυφαίος Τούρκος διπλωμάτης. "Δεν υπάρχει τίποτα πιο ανθρώπινο από το αίτημα να σταματήσει ο πόλεμος. Αυτό απαιτεί συνομιλίες. Απαιτούνται επίσης διαπραγματεύσεις για να αποτραπεί η περαιτέρω καταστροφή της περιοχής μας από τον πόλεμο", είπε ο Φιντάν.

Θέλοντας να προβάλει τον Ταγίπ Ερντογάν ως μέρος της λύσης, ανέφερε ότι ο Τούρκος πρόεδρος διατηρεί επαφή με τους ομολόγους του στη Ρωσία και την Ουκρανία, Βλαντίμιρ Πούτιν και Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υποβάλλοντας προτάσεις που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην επίλυση της σύγκρουσης.

Υπαινιγμούς για μια ψυχροπολεμική «πυρηνική» αντιπαράθεση, ακόμα και με τις Ηνωμένες Πολιτείες, άφησε στο μεταξύ την Πέμπτη ο διευθυντής της Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών της Ρωσίας (SVR) Σεργκέι Ναρίσκιν, προειδοποιώντας ότι η Ουάσινγκτον «προσπαθεί να φέρει ανισορροπία στο σύστημα διεθνούς ασφάλειας» στον πυρηνικό τομέα.



Μιλώντας σε ένα συνέδριο για τον εορτασμό της 75ης επετείου από την πρώτη δοκιμή πυρηνικής βόμβας της Σοβιετικής Ένωσης, ο Ναρίσκιν περιέγραψε τις Ηνωμένες Πολιτείες ως ένα «δυτικό ολοκληρωτικό-φιλελεύθερο καθεστώς» που πιστεύει στην «ατιμωρησία» του επιβάλλοντας τη βούλησή του σε άλλες χώρες και την πυρηνική σφαίρα.

