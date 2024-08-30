Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι έβαλε τέλος στην επιχείρησή του σε περιοχές της νότιας και κεντρικής Λωρίδας της Γάζας, λέγοντας ότι σκότωσε «τουλάχιστον 250 τρομοκράτες» σε διάστημα ενός μήνα.

Αφότου το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς εξαπέλυσε τη φονική επίθεσή του στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου, ο ισραηλινός στρατός βομβαρδίζει από τον αέρα, τη θάλασσα και την ξηρά τον παλαιστινιακό θύλακα όπου σχεδόν το σύνολο των 2,4 εκατομμυρίων κατοίκων είναι πλέον εκτοπισμένοι.

Σήμερα, ανακοίνωσε πως η «98η μεραρχία έβαλε τέλος στην επιχείρησή της στις επαρχίες Χαν Γιούνις και Ντέιρ αλ Μπάλαχ, έπειτα από ταυτόχρονες δραστηριότητες περίπου ενός μήνα στο έδαφος και κάτω από το έδαφος». Ο ισραηλινός στρατός ανακοινώνει τακτικά την ανακάλυψη και καταστροφή σηράγγων ένοπλων παλαιστινιακών οργανώσεων όπως η Χαμάς ,που βρίσκεται στην εξουσία από το 2007 στη Λωρίδα της Γάζας.

«Στη διάρκεια της επιχείρησης αυτής, οι στρατιώτες εξουδετέρωσαν τουλάχιστον 250 τρομοκράτες και κατέστρεψαν δεκάδες υποδομές των τρομοκρατών», προσθέτει ο στρατός.

Είναι κατά τη διάρκεια αυτής της επιχείρησης σε σήραγγα στο Χαν Γιούνις που ο στρατός ανέκτησε πρόσφατα τα πτώματα έξι ομήρων. Έβγαλε επίσης από τη Γάζα ζωντανό έναν όμηρο και το πτώμα ενός στρατιώτη που είχε σκοτωθεί και απαχθεί στις 7 Οκτωβρίου.

Ο στρατός δημοσίευσε σήμερα το πρωί έναν νέο κατάλογο διαταγών εκκένωσης, με ορισμένες συνοικίες να είναι και πάλι προσβάσιμες στους κατοίκους τους.

Μία από αυτούς, η Αμάλ αλ Άσταλ, 48 ετών, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι βρήκε το σπίτι της «κατεστραμμένο, όπως και εκείνα των γειτόνων», έπειτα από 40 ημέρες μακριά τους.

«Βρήκαμε επίσης το πτώμα ενός γείτονα σε αποσύνθεση», πρόσθεσε: ο στρατός «τα ανατίναξε όλα, ήταν τρελό, δεν αναγνωρίζουμε πλέον τίποτα από τη γειτονιά μας».

«Το σπίτι μας είναι πλέον ένας σωρός από πέτρες, χάσαμε τα πάντα», δήλωσε ο Μουστάφα αλ Σαρφράντι, 27 ετών. «Δεν έχουμε αντίσκηνο και έχουμε ήδη εκτοπιστεί δέκα φορές, πού θα πάμε τώρα;»

Η πολυαίμακτη επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου στο Ισραήλ οδήγησε στον θάνατο 1.199 ανθρώπων από ισραηλινής πλευράς, στην πλειονότητά τους αμάχων, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου με βάση ισραηλινά επίσημα στοιχεία.

Η επίθεση που εξαπέλυσε σε αντίποινα το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας προκάλεσε τον θάνατο 40.602 ανθρώπων, σύμφωνα με το υπουρείο Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς για τη Γάζα, στην πλειονότητά τους γυναικών και ανηλίκων, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

