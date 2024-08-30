Δείτε βίντεο: Ουκρανός πιλότος καταρρίπτει στόχο λίγα μέτρα από το αεροσκάφος

Πλάνα που κόβουν την ανάσα έδωσε την Παρασκευή στη δημοσιότητα το ουκρανικό ειδησεογραφικό δίκτυο NEXTA. Στο μικρής διάρκειας βίντεο, προοπτικής πρώτου προσώπου από το πιλοτήριο, ένας Ουκρανός πιλότος καταρρίπτει έναν στόχο, ενδεχομένως drone, λίγα μέτρα από το αεροσκάφος του, χρησιμοποιώντας πύραυλο.

Σημειώνεται ότι ένας κορυφαίος Ουκρανός πιλότος σκοτώθηκε όταν ένα αμερικανικής κατασκευής μαχητικό αεροσκάφος F-16 συνετρίβη τη Δευτέρα, δήλωσε στο CNN πηγή των ουκρανικών αμυντικών δυνάμεων.

Οι ουκρανικές αμυντικές δυνάμεις δεν πιστεύουν ότι πίσω από το περιστατικό κρύβεται λάθος του πιλότου, διευκρίνισε η πηγή.

Ο πιλότος, ονόματι Ολεξίι Μες, γνωστός ως «Moonfish», σκοτώθηκε στη συντριβή ενώ «απέκρουε τη μεγαλύτερη αεροπορική επίθεση που έγινε ποτέ» από τη Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας, είπε η ουκρανική πηγή, προσθέτοντας ότι ο πιλότος τάφηκε την Πέμπτη.

