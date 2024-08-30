Πόλεμος στην Ουκρανία: Ρώσοι μισθοφόροι εγκαταλείπουν την Μπουρκίνα Φάσο για το Κουρσκ

Μισθοφόροι της ρωσικής εθελοντικής ταξιαρχίας «Medvedi» (αρκούδες) εγκαταλείπουν το αφρικανικό κράτος Μπουρκίνα Φάσο γράφει η γαλλική εφημερίδα Le Monde, επισημαίνοντας ότι ο λόγος της αποχώρησης των Ρώσων μισθοφόρων από την Αφρική είναι η μεταφορά τους στην περιοχή του Κουρσκ σε σχέση με την εισβολή του ουκρανικού στρατού που συνεχίζεται από τις 6 Αυγούστου.

«Πρόκειται για μια στρατιωτική ομάδα με περίπου εκατό άνδρες, η οποία είχε αφιχθεί στην πρωτεύουσα της Μπουρκίνα Φάσο, Ουαγκαντούγκου τον Μάιο με σκοπό να αναλάβει την προστασία «ορισμένων σημαντικών προσώπων, μεταξύ των οποίων πιθανότατα και ο επικεφαλής της χούντας, ο λοχαγός Ιμπραήμ Τραορέ», γράφει η γαλλική εφημερίδα.

Την αποχώρηση των Medvedi από την Μπουρκίνα Φάσο επιβεβαίωσε ο διοικητής της ταξιαρχίας Βίκτορ Γιερμαλάγεφ με το ψευδώνυμο «Τζεντάι», με τον οποίο οι δημοσιογράφοι της Le Monde ήρθαν σε επαφή μέσω Telegram στις 22 Αυγούστου.

Ο ίδιος αρνήθηκε να δώσει πολλές διευκρινίσεις, αλλά επιβεβαίωσε τον αριθμό των 300 ανδρών που αναπτύχθηκαν αρχικά. «Κάποιοι μένουν, φυσικά. Έχουμε βάσεις και περιουσίες, εξοπλισμό και πυρομαχικά. Δεν θα πάρουμε τα πάντα πίσω στη Ρωσία».

Σύμφωνα με διάφορες εκτιμήσεις, τις οποίες επιβεβαίωσε στο AFP μια δυτική πηγή ασφαλείας που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία της, περίπου εκατό μισθοφόροι από την ταξιαρχία Medvedi έχουν εγκαταλείψει την Μπουρκίνα Φάσο από ένα συνολικό απόσπασμα 300 ανδρών.

Τον Ιούνιο, ο Τζακ Μάργκολιν, εμπειρογνώμονας του Ινστιτούτου Έρευνας Εξωτερικής Πολιτικής (FPRI) για τον ρωσικό μισθοφορισμό, περιέγραψε τις «αρκούδες» ως οργάνωση που είναι «υπό τον έλεγχο του υπουργείου Άμυνας» και συνδεδεμένη με μια στρατιωτική μονάδα που προμήθευε την μισθοφορική οργάνωση Wagner από το 2014.

Νωρίτερα ο ρωσικός ιστότοπος «Τσαργκράντ» που υποστηρίζει τον πόλεμο έγραψε ότι «η 81η ξεχωριστή ταξιαρχία ειδικού σκοπού Medvedi επιστρέφει από την Αφρική στη Ρωσία στο Κουρσκ για να υπερασπιστεί την Πατρίδα».

Στις 27 Αυγούστου στο κανάλι των Medvedi στο Telegram εμφανίσθηκε η είδηση που έλεγε ότι «σε σχέση με τα τελευταία γεγονότα» η ταξιαρχία επιστρέφει στη βάση της στην προσαρτηθείσα Κριμαία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

