Το ζήτημα της Κάσου και τις αντιδράσεις της Άγκυρας στις έρευνες του ιταλικού πλοίου, έθεσε χθες ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν κατά την συνάντηση που είχαν χθες, Πέμπτη στις Βρυξέλλες, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλη Κωστίδη.

Τουρκικές πηγές αναφέρουν από την πλευρά τους ότι η συνάντηση διεξήχθη σε καλό κλίμα και πως θα πρέπει να υπάρξει καλύτερος συγχρονισμός μεταξύ Άγκυρας και Βρυξελλών

Παράλληλα, οι πηγές αναφέρουν ότι συζητήθηκαν και οι πρόσφατες εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά ζητώντας «να δημιουργηθεί θετικό περιβάλλον από τις εντάσεις». Τέλος, οι δύο αξιωματούχοι αναφέρθηκαν στις λεπτομέρειες για την επικείμενη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο στο πλαίσιο της γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ.

Τούρκος ΥΠΕΞ: Το Κυπριακό δεν πρέπει να συνδεθεί με τις σχέσεις Τουρκίας – ΕΕ

Το Κυπριακό τέθηκε επίσης στο τραπέζι της συνάντησης Γεραπετρίτη- Φιντάν. Για το ζήτημα αυτό ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών δήλωσε στο πρακτορείο Anadolu να μην υπάρξει σύνδεση του Κυπριακού με τις σχέσεις της Τουρκίας με την ΕΕ επισημαίνοντας πως «αυτό δε θα φέρει κανένα αποτέλεσμα».

«Πιστεύουμε ότι η αναζωογόνηση των σχέσεων Τουρκίας-ΕΕ είναι προς το συμφέρον όλων. Ωστόσο, τονίσαμε ότι η δημιουργία σύνδεσης μεταξύ του Κυπριακού και των σχέσεων Τουρκίας-Ε.Ε. δεν είναι υγιής μέθοδος και δεν θα αποφέρει κανένα αποτέλεσμα.



Σήμερα, σχεδόν όλοι οι ομόλογοι μου στην ΕΕ, τόνισαν ότι ο διαρθρωτικός και τακτικός διάλογος και οι διαβουλεύσεις θα πρέπει να συνεχιστούν με την Τουρκία σε όλους τους τομείς, ιδίως στην εξωτερική πολιτική, την πολιτική ασφάλειας και άμυνας» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τούρκος υπουργός.

Επιβεβαίωση της Άγκυρας για κοινή άσκηση με τις ΗΠΑ

Την κοινή άσκηση που θα πραγματοποιήσουν αμερικανικά και τουρκικά πλοία επιβεβαίωσε η Άγκυρα κάνοντας λόγο για «εκπαίδευση ρουτίνας και περιορισμένης έκτασης».

«Τα πλοία TCG Anadolu και TCG Gökova πραγματοποίησαν εκπαίδευση διέλευσης στη Μεσόγειο με τις μονάδες του Ναυτικού των ΗΠΑ USS Wasp και USS Oak Hill μεταξύ 13 και 17 Αυγούστου. Οι εκπαιδεύσεις διέλευσης είναι εκπαιδεύσεις που πραγματοποιούνται με στόχο την αύξηση της κοινής λειτουργικότητας με στοιχεία φίλων και συμμάχων χωρών στην περιοχή μας και πραγματοποιούνται επίσης με πλοία άλλων φιλικών και συμμάχων χωρών. Πρόκειται για εκπαιδεύσεις που είναι ρουτίνας και περιορισμένου πεδίου. Δεν είναι δηλαδή άσκηση, δεν είχε προγραμματιστεί ένα χρόνο νωρίτερα όπως υποστηρίζεται. ..Είναι λάθος να αποδίδονται διαφορετικά νοήματα σε αυτές τις ασκήσεις» επισημαίνει οι πηγές του υπουργείου Άμυνας στην Τουρκία



Άγκυρα: Οι S-400 παραμένουν στα αποθέμετά μας

Παράλληλα, πηγές του υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας

αναφέρουν επίσης πως οι S-400 παραμένουν στα αποθέματά της χωρίς να υπάρχει καμία νέα εξέλιξη πάνω στο θέμα.

«Eξακολουθούν να υπάρχουν οι ανάγκες αεράμυνας της χώρας μας. Στο πλαίσιο αυτό, το σύστημα αεράμυνας S-400 βρίσκεται στο απόθεμα των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων. Προς το παρόν, δεν υπάρχει νέα εξέλιξη σε αυτό το θέμα» αναφέρουν οι πηγές.

Πρώτη νυχτερινή πτήση του τουρκικού μη επανδρωμένου μαχητικού Bayraktar Kizilelma

Την πρώτη του νυχτερινή πτήση πραγματοποίησε το τουρκικό μη επανδρωμένο μαχητικό Bayraktar Kizilelma. Πληροφορίες αναφέρουν πως έχουν δαπανηθεί τουλάχιστον 1 δις. δολάρια για την ανάπτυξή του.

