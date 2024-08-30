Φιντάν: «Η σύνδεση του Kυπριακού με τις ευρωτουρκικές σχέσεις δεν θα φέρει αποτελέσματα»

Απέρριψε τη διασύνδεση του Κυπριακού με τις ευρωτουρκικές σχέσεις ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν, σε δηλώσεις μετά τη συμμετοχή του στο Άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ (Gymnich).

«Πιστεύουμε ότι η αναζωογόνηση των σχέσεων Τουρκίας-ΕΕ είναι προς το συμφέρον όλων. Ωστόσο, τονίσαμε ότι η σύνδεση του Kυπριακού προβλήματος με τις σχέσεις Τουρκίας-ΕΕ δεν είναι υγιής μέθοδος και δεν θα αποφέρει αποτελέσματα», δήλωσε ο Χακάν Φιντάν.

Ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας υπογράμμισε ότι η ένταξη στην ΕΕ αποτελεί στρατηγικό στόχο για τη χώρα του, και σημείωσε ότι ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν το έχει εκφράσει αυτό με σαφήνεια. «Θέλουμε να προχωρήσουμε με μια θετική ατζέντα. Εάν η ΕΕ επιδείξει θετική προσέγγιση με τον ίδιο τρόπο, αυτό θα είναι προς το συμφέρον όλων», είπε ο Χακάν Φιντάν.

Έμφαση έδωσε ο Τούρκος ΥΠΕΞ στο θέμα των θεωρήσεων εισόδου για τους Τούρκους πολίτες στις χώρες της ζώνης Σένγκεν, τονίζοντας ότι ένα από τα θέματα προτεραιότητας για την Άγκυρα είναι η απελευθέρωση των θεωρήσεων. Δήλωσε ότι έχουν εκπληρωθεί από την Τουρκία 66 κριτήρια και ότι τα αρμόδια θεσμικά όργανα συνεργάζονται για την ολοκλήρωση των υπόλοιπων έξι κριτηρίων.

Ο Τούρκος υπουργός ανέφερε ακόμη ότι «μέχρι να επιτευχθεί η κατάργηση της βίζας, συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για την εξάλειψη των δυσκολιών και των εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι πολίτες μας κατά τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων θεώρησης Σένγκεν. Συνεχίζουμε τις επαφές μας με την ΕΕ και τα κράτη μέλη για την επέκταση των θεωρήσεων πολλαπλών εισόδων και των θεωρήσεων μακράς διάρκειας».

Στο θέμα της Τελωνειακής Ένωσης ΕΕ-Τουρκίας, ο Χακάν Φιντάν τόνισε ότι «συνεχίζουμε να αναμένουμε την επικαιροποίησή της».

Επίσης, ζήτησε να επαναλειτουργήσουν οι καθιερωμένοι μηχανισμοί διαλόγου Τουρκίας-ΕΕ που ανεστάλησαν το 2019 και «να γίνουν συγκεκριμένα βήματα σε τεχνικά ζητήματα, προκειμένου οι σχέσεις να αποκτήσουν δυναμική την επόμενη περίοδο».

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε την περίπου δίωρη συνάντηση στις Βρυξέλλες «θετική εξέλιξη» και «σημαντική για την αναζωογόνηση των σχέσεών μας με την ΕΕ», υπενθυμίζοντας ότι η Τουρκία δεν είχε προσκληθεί σε αυτές τις συναντήσεις για αρκετό καιρό.

Ήταν η πρώτη φορά έπειτα από πέντε χρόνια που ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας έλαβε πρόσκληση να συμμετάσχει σε συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της Ένωσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.