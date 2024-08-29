Ρωσία: Απειλεί ακόμα και με πυρηνική αντιπαράθεση τις ΗΠΑ παραπέμποντας στον Ψυχρό Πόλεμο

Υπαινιγμούς για μια ψυχροπολεμική «πυρηνική» αντιπαράθεση, ακόμα και με τις Ηνωμένες Πολιτείες, άφησε την Πέμπτη ο διευθυντής της Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών της Ρωσίας (SVR) Σεργκέι Ναρίσκιν, προειδοποιώντας ότι η Ουάσινγκτον «προσπαθεί να φέρει ανισορροπία στο σύστημα διεθνούς ασφάλειας» στον πυρηνικό τομέα.



Μιλώντας σε ένα συνέδριο για τον εορτασμό της 75ης επετείου από την πρώτη δοκιμή πυρηνικής βόμβας της Σοβιετικής Ένωσης, ο Ναρίσκιν περιέγραψε τις Ηνωμένες Πολιτείες ως ένα «δυτικό ολοκληρωτικό-φιλελεύθερο καθεστώς» που πιστεύει στην «ατιμωρησία» του επιβάλλοντας τη βούλησή του σε άλλες χώρες και την πυρηνική σφαίρα.



Σύμφωνα με το πρακτορείο TASS, ο Ναρίσκιν, ο οποίος διατελεί επικεφαλής της SVR από το 2016, επέκρινε την αποχώρηση της Ουάσιγκτον από τις πυρηνικές συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένης της Συνθήκης για τους Αντιβαλλιστικούς Πυραύλους του 1972 μεταξύ των ΗΠΑ και της Σοβιετικής Ένωσης και το Κοινό Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης (JCPA) του 2015 που περιορίζει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν σε ειρηνικούς σκοπούς. Ο τότε πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέσυρε τις ΗΠΑ από τη συμφωνία JCPA το 2018.



Ο Ρώσος αξιωματούχος είπε ότι το πείραμα των ΗΠΑ στις 14 Μαΐου με υποκρίσιμη μάζα, «είναι λόγος ανησυχίας». Η Εθνική Διοίκηση Πυρηνικής Ασφάλειας του Υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ δήλωσε τον Μάιο ότι το πείραμα εκτελέστηκε εντός των ορίων δοκιμών πυρηνικών εκρηκτικών 1.000 πόδια κάτω από το έδαφος σε μια εγκατάσταση στη Νεβάδα.



Ο Ναρίσκιν παραδέχθηκε ότι «το πείραμα δεν ήταν μια πλήρης πυρηνική δοκιμή και τυπικά, δεν παραβιάζει ούτε τη Συνθήκη για την Ολοκληρωμένη Απαγόρευση των Πυρηνικών Δοκιμών ούτε το μορατόριουμ των ΗΠΑ στις πυρηνικές δοκιμές», που απαγορεύει τις δοκιμές πυρηνικών εκρηκτικών.



«Ωστόσο, δείχνει ξεκάθαρα ότι οι ΗΠΑ θέλουν να επιδείξουν αυτήν ακριβώς την ‘’πυρηνική βαριοπούλα’’ με την οποία ο πρόεδρος των ΗΠΑ Χάρι Τρούμαν είχε προσπαθήσει να εκφοβίσει τη Σοβιετική Ένωση το 1945», ανέφερε χαρακτηριστικά, εννοώντας τις ατομικές βόμβες που έριξαν οι Αμερικανοί σε Χιροσίμα και Ναγκασάκι και την «κούρσα» πυρηνικών εξοπλισμών που επακολούθησε κατά τον Ψυχρό Πόλεμο.



Ο Ρώσος αξιωματούχος διεμήνυσε ότι η πυρηνική πολιτική και ο εκφοβισμός των ΗΠΑ «δεν λειτούργησαν τότε, και δεν θα λειτουργήσουν τώρα», προσθέτοντας ότι τα μαθήματα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και του Ψυχρού Πολέμου «ξεχνιούνται γρήγορα από όσους το βρίσκουν επωφελές».



Σημειώνεται ότι πρόσφατα η Μόσχα αναθεώρησε το πυρηνικό της δόγμα για τη χρήση πυρηνικών όπλων.

Το καθεστώς Πούτιν «απειλεί τον κόσμο με πυρηνική καταστροφή»

Στο μεταξύ, η αποστολή της Ουκρανίας στον ΔΟΑΕ (Διεθνής Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας) τόνισε ότι η επίθεση της Δευτέρας από τη Ρωσία στις ενεργειακές τις υποδομές είχε ως στόχο να παραλύσει τη λειτουργία των εγκαταστάσεων ηλεκτρικής ενέργειας.



«Είναι μια σκόπιμη απόφαση του καθεστώτος Πούτιν να απειλήσει τον κόσμο με πυρηνική καταστροφή», δήλωσε ο Άντριι Γιέρμακ, επικεφαλής του προσωπικού του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στο messenger του Telegram.



Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι έπληξε υποσταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας σε εννέα περιφέρειες της Ουκρανίας και σταθμούς συμπίεσης αερίου σε τρεις περιοχές. Ο ΔΟΑΕ προέτρεψε και τις δύο πλευρές να απόσχουν από τη μάχη γύρω από πυρηνικούς σταθμούς για να αποφευχθεί ένα «καταστροφικό περιστατικό» και ο επικεφαλής του ΔΟΑΕ Ραφαέλ Γκρόσι προειδοποίησε μετά την επίσκεψη στο ρωσικό πυρηνικό εργοστάσιο στο Κουρσκ την Τρίτη ότι υπάρχει κίνδυνος πυρηνικού ατυχήματος εκεί.

Η Ολλανδία επιτρέπει στην Ουκρανία να χρησιμοποιεί F-16 πάνω από την Ρωσία

Την ίδια στιγμή, σε μια κίνηση που αναμένεται να εξοργίσει περαιτέρω τη Μόσχα, η Ολλανδία επέτρεψε στην Ουκρανία να χρησιμοποιεί τα μαχητικά της F-16 πάνω από ρωσικό έδαφος. «Δεν επιβάλλαμε κανέναν περιορισμό στην χρήση και την εμβέλεια των πτήσεων των F-16 υπό τον όρο ότι τηρείται το δίκαιο του πολέμου», δήλωσε ο διοικητής των ενόπλων δυνάμεων της Ολλανδίας Ονό Εϊχελσχάιμ σε σημερινή συνέντευξη του στο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο NOS.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις Εϊχελσχάιμ, το ίδιο ισχύει και για άλλα οπλικά συστήματα που παρέδωσε η Ολλανδία στην Ουκρανία: οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις μπορούν να χρησιμοποιούν στο πεδίο της μάχης «κατά το δοκούν», εφόσον τηρούν τις αρχές τους διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. «Θέλουμε η Ουκρανία να κερδίσει τον πόλεμο και καταβάλλουμε όλες τις προσπάθειες για να συμβεί αυτό», δήλωσε ο Ολλανδός στρατιωτικός διοικητής.

Συνολικά η Ολλανδία υποσχέθηκε να παραδώσει στην Ουκρανία 24 μαχητικά F-16. Ο Εϊχελχάιμ δεν είπε πόσα αεροσκάφη έχουν ήδη δοθεί στην Ουκρανία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος έχει ζητήσει τη χρησιμοποίηση δυτικών όπλων βαθιά στο έδαφος της Ρωσίας, λέγοντας ότι στην επίσκεψή του στις ΗΠΑ θα παρουσιάσει για έγκριση από τον πρόεδρο Μπάιντεν «ένα σχέδιο νίκης».

