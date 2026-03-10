Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό ομόλογό του Αμπάς Αραγτσί είχε την Τρίτη ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν σύμφωνα με τουρκικές πηγές όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλης Κωστίδης, μετά και το αυστηρό τηλεφώνημα του Ταγίπ Ερντογάν στον Μασούντ Πεζεσκιάν.



Ο Φιντάν δήλωσε ότι η παραβίαση του τουρκικού εναέριου χώρου είναι απαράδεκτη, και υπογράμμισε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για όσους κινούνται εναντίον της.



Ο Τούρκος υπουργός σημείωσε ότι «όλα τα μέρη θα πρέπει να απέχουν από ενέργειες που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την περιφερειακή ασφάλεια και να θέσουν σε κίνδυνο τους πολίτες».



Απαντώντας, ο Αραγτσί επέμεινε ότι οι πύραυλοι που στόχευαν τον τουρκικό εναέριο χώρο δεν προέρχονταν από το Ιράν, και ότι θα διεξαχθεί ολοκληρωμένη έρευνα για το θέμα.

Την ανάπτυξη συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας Patriot στη Μαλάτεια, όπου βρίσκεται η βάση ραντάρ του Κιουρετζίκ, ανακοίνωσε νωρίτερα το τουρκικό υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στο πλαίσιο ενίσχυσης των μέτρων αντιαεροπορικής άμυνας του ΝΑΤΟ στην περιοχή λόγω της κλιμάκωσης της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

H νατοϊκή συστοιχία Patriot εγκαταστάθηκε στο Κιουρετζίκ της Μαλάτειας, καθώς στην τουρκική κυβέρνηση φοβούνται κι άλλες επιθέσεις από το Ιράν αναφέρει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλης Κωστίδης.

Οι συστοιχίες Patriot στην Τουρκία ανήκουν κυρίως στις ΗΠΑ και την Ισπανία.

Πηγή: skai.gr

