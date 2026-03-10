Το Αζερμπαϊτζάν στέλνει ανθρωπιστική βοήθεια στο Ιράν, φαινομενικά προσφέροντας κλάδο ελαίας λίγες ημέρες αφότου μια ιρανική επίθεση με drone πυροδότησε φόβους για επέκταση του πολέμου στη Μέση Ανατολή στον Καύκασο.



Το Μπακού, στενός εταίρος του Ισραήλ, κατηγόρησε την Τεχεράνη για «τρομοκρατία» αφότου ιρανικά drones έπληξαν ένα αεροδρόμιο και εξερράγησαν κοντά σε ένα σχολείο την περασμένη εβδομάδα, τραυματίζοντας τέσσερις ανθρώπους στον θύλακα του Αζερμπαϊτζάν, Ναχιτσεβάν, που συνορεύει με το Ιράν.



Ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίγιεφ διέταξε τις ένοπλες δυνάμεις να προετοιμάσουν αντίποινα, θέτοντάς τες στο υψηλότερο επίπεδο κινητοποίησης, και οι διπλωμάτες του αποσύρθηκαν από τη χώρα.



Ο στρατός του Ιράν αρνήθηκε την εκτόξευση των drones, και κατηγόρησε το Ισραήλ ότι έστησε μια πρόκληση.



Ωστόσο, σε ένα εμφανές σημάδι ύφεσης, το υπουργείο έκτακτης ανάγκης του Αζερμπαϊτζάν λέει τώρα ότι είχε στείλει τόνους τροφίμων και φαρμάκων στο Ιράν «μετά την τηλεφωνική συνομιλία στις 8 Μαρτίου μεταξύ των προέδρων του Αζερμπαϊτζάν και του Ιράν».



Το γραφείο του Αλίγιεφ είχε δηλώσει νωρίτερα ότι ο Ιρανός ομόλογός του, Μασούντ Πεζεσκιάν, τον είχε καλέσει την Κυριακή, υποσχόμενος να διερευνήσει την επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος, η οποία, όπως επέμεινε, «δεν είχε καμία σχέση με το Ιράν».



Ο Αλίγιεφ «υπογράμμισε τη σημασία της διερεύνησης του περιστατικού» και οι δύο ηγέτες «αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τις προοπτικές ανάπτυξης κοινών οικονομικών έργων», ανέφερε η δήλωση, σε μια ένδειξη ότι και οι δύο πλευρές ενδέχεται να επιδιώκουν να αποτρέψουν την περαιτέρω επιδείνωση της κρίσης.

Πηγή: skai.gr

