Ερντογάν σε Πεζεσκιάν: Αδικαιολόγητες οι παραβιάσεις του τουρκικού εναέριου χώρου

Ο πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε στον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας, ότι οι παραβιάσεις του τουρκικού εναέριου χώρου δεν μπορούν να δικαιολογηθούν και προειδοποίησε ότι τα πλήγματα εναντίον χωρών της περιοχής δεν ωφελούν κανέναν, σύμφωνα με δήλωση της τουρκικής προεδρίας νωρίς την Τρίτη.

Ο Ερντογάν ανέφερε ότι η Τουρκία εργάζεται για να ανοίξει την πόρτα της διπλωματίας ώστε να βοηθήσει στον τερματισμό του πολέμου, σημείωσε η προεδρία.

Τόνισε στον Πεζεσκιάν ότι η Τουρκία δεν θεωρεί σωστό το να στοχοποιεί το Ιράν χώρες της περιοχής και ότι τέτοιες ενέργειες δεν εξυπηρετούν τα συμφέροντα κανενός.

Πηγή: skai.gr

