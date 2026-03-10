Η μεγαλύτερη παγκόσμια κρίση από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου ο πόλεμος στο Ιράν

Παγκόσμιες διαστάσεις λαμβάνει ο πόλεμος στο Ιράν, ο οποίος διανύει την 11η ημέρα του, βυθίζοντας σε κρίση τη Μέση Ανατολή. Τουλάχιστον 20 χώρες έχουν εμπλακεί στρατιωτικά, είτε εξαπολύοντας επιθέσεις είτε προσφέροντας αμυντική προστασία, ενώ η ενεργειακή κρίση πλήττει τα κράτη που βρίσκονται μακριά από την εμπόλεμη ζώνη.

Μπορεί να μην ζούμε τον Γ΄ Παγκόσμιο Πόλεμο αλλά πρόκειται για τη μεγαλύτερη κρίση που έχει ξεσπάσει στον πλανήτη μετά τον Ψυχρό Πόλεμο καθώς εμπλέκονται οι μεγάλες δυνάμεις άμεσα και έμμεσα.

Σύμφωνα με ανάλυση του Axios, το Ιράν έχει επιτεθεί σε τουλάχιστον 10 χώρες από την έναρξη του πολέμου, χτυπώντας αμερικανικές και ισραηλινές βάσεις, πρωτεύουσες του Περσικού Κόλπου, ενεργειακές υποδομές και αστικές περιοχές, σε μια προσπάθεια να προκαλέσει τη μέγιστη δυνατή ζημιά στην Ουάσινγκτον και τους συμμάχους της. Το Ιράν επίσης έχει κλείσει τα Στενά του Ορμούζ, απ’ όπου διέρχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου, προκαλώντας εκτίναξη στις τιμές της ενέργειας.

Το Ισραήλ, από την άλλη πλευρά, έχει ανοίξει δύο μέτωπα: βομβαρδίζει το Ιράν και διεξάγει χερσαίες επιχειρήσεις στον Λίβανο, απ’ όπου έχουν εκτοπιστεί περισσότεροι από μισό εκατομμύριο άνθρωποι μέσα σε μία εβδομάδα.

Ο πόλεμος έχει πλέον εξαπλωθεί πέρα από τη Μέση Ανατολή, καθώς έχουν εμπλακεί και ευρωπαϊκοί στρατοί, ενώ το αντιπυραυλικό νατοϊκό σύστημα αναγκάστηκε να καταρρίψει για πρώτη φορά ιρανικούς πυραύλους πάνω από την Τουρκία.

Η Γαλλία έστειλε το πυρηνικό αεροπλανοφόρο της στην Ανατολική Μεσόγειο, το οποίο συνδράμουν βρετανικά πολεμικά πλοία, μετά την επίθεση ιρανικού drone σε βρετανική αεροπορική βάση στην Κύπρο.

Όπως σημειώνει το Axios, η Ελλάδα και η Τουρκία έσπευσαν επίσης να στείλουν στρατιωτικές δυνάμεις στην Κύπρο και στα κατεχόμενα.

Ακόμη και η Αυστραλία ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι θα στείλει πυραύλους και ένα αεροσκάφος έγκαιρης προειδοποίησης (ραντάρ) για να βοηθήσει τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τις χώρες του Κόλπου να αμυνθούν απέναντι στο Ιράν.

Παράλληλα, ένα αμερικανικό υποβρύχιο βύθισε ιρανικό πολεμικό πλοίο την περασμένη εβδομάδα στα ανοικτά των ακτών της Σρι Λάνκα, στην πρώτη αμερικανική τορπιλική επίθεση από τα τελευταία χρόνια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Σύγκρουση των παγκόσμιων δυνάμεων

Καθώς ο πόλεμος μαίνεται, μια σκιώδης σύγκρουση εξελίσσεται μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων του κόσμου.

Η Ρωσία μοιράζεται με το Ιράν δορυφορικές εικόνες με αμερικανικά πολεμικά πλοία και αεροσκάφη, όπως αποκάλυψε η Washington Post, βοηθώντας με αυτόν τον τρόπο την Τεχεράνη να στοχεύει τις αμερικανικές δυνάμεις σε ολόκληρη την περιοχή.

Η Ουκρανία, η οποία εδώ και τέσσερα χρόνια αμύνεται απέναντι σε ιρανικής κατασκευής drones, έχει αναπτύξει συστήματα αναχαίτισης χαμηλού κόστους για να βοηθήσει στην προστασία των ΗΠΑ και των συμμάχων τους.

Η Κίνα, η οποία πρόκειται να υποδεχτεί τον Ντόναλντ Τραμπ σε λίγες εβδομάδες, προσπαθεί να ισορροπήσει μεταξύ των δύο πλευρών.

Αντιμετωπίζοντας οικονομικές απώλειες δισεκατομμυρίων δολαρίων, το Πεκίνο ζητά κατάπαυση του πυρός και ασκεί πιέσεις στο Ιράν να ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ, απ’ όπου η Κίνα εισάγει περίπου το 40% του πετρελαίου της.

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με το CNN, πληροφορίες των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών δείχνουν ότι η Κίνα ενδέχεται να προετοιμάζεται να παράσχει στο Ιράν οικονομική βοήθεια, ανταλλακτικά και εξαρτήματα πυραύλων.

Ο πόλεμος με το Ιράν αναδιαμορφώνει την κατάσταση και άλλων σημαντικών συγκρούσεων που βρίσκονται στην ατζέντα του Αμερικανού προέδρου.

Ουκρανία: Οι ειρηνευτικές συνομιλίες που μεσολάβησαν οι ΗΠΑ και είχαν προγραμματιστεί για αυτή την εβδομάδα στο Αμπού Ντάμπι αναβλήθηκαν επ’ αόριστον λόγω του πολέμου. Η Ινδία επανέλαβε τις αγορές ρωσικού πετρελαίου, αφού οι ΗΠΑ ήραν ορισμένες κυρώσεις για να βοηθήσουν στη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης.

Γάζα: Το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ έχει τεθεί σε αναμονή από την έναρξη του πολέμου, καθώς τα κράτη του Κόλπου που είχαν δεσμευτεί να διαθέσουν δισεκατομμύρια για την ανοικοδόμηση της Γάζας, τώρα προσπαθούν να αμυνθούν απέναντι ιρανικούς πυραύλους.

Ταϊβάν: Ο πόλεμος ήδη εξαντλεί τα αποθέματα πυραύλων που οι ΗΠΑ συγκέντρωσαν επί χρόνια για να αποτρέψουν την Κίνα, θέτοντας σοβαρά ερωτήματα για το τι θα συμβεί αν το Πεκίνο απειλήσει τελικά πολεμικά την Ταϊβάν.

Διαβάστε εδώ όλες τις εξελίξεις για την κρίση στη Μέση Ανατολή.

Πηγή: skai.gr

