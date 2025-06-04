Φιντάν: Οι ΗΠΑ εξετάζουν τρόπους άρσης των κυρώσεων για τα F-35

Οι ΗΠΑ εξετάζουν τρόπους άρσης των κυρώσεων σε βάρος της Τουρκίας για τα F-35, δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν.

Πρόσθεσε, όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης, ότι «οι σχέσεις μας με τις ΗΠΑ πάνε καλά και ετοιμαζόμαστε για επίσκεψη Ερντογάν - Τραμπ».

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών δήλωσε: «Έχουμε συνεχή εργασία για τις κυρώσεις CAATSA. Εκεί, αρχίζουν πραγματικά να αναζητούν έναν τρόπο με καλή πίστη, επειδή το κείμενο του νόμου είχε προετοιμαστεί πολύ διαφορετικά όταν γράφτηκε, υπάρχει μια αναζήτηση για το πώς μπορούμε να βγούμε από εκεί. Αυτή είναι μια οδηγία που δόθηκε από τον κ. Τραμπ μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρό μας.

Οι νομικοί τους την εξετάζουν και οι συνεργάτες μας την εξετάζουν επίσης. Από την άλλη πλευρά, τώρα λαμβάνουμε θετικά σημάδια σε θέματα όπως η περαιτέρω προώθηση του εμπορίου μεταξύ των δύο χωρών, επιτρέποντας την εξαγωγή ορισμένων πυρομαχικών, ανταλλακτικών όπλων και κύριων υλικών που δεν επιτρέπεται να εξαχθούν.

Παρατηρώ ότι βελτιώνεται γενικά, υπάρχουν κοινοί μηχανισμοί προς αυτή την κατεύθυνση, αυτοί οι μηχανισμοί λειτουργούν. Επισκεφθήκαμε την Ουάσινγκτον, όπως γνωρίζετε, και οι προετοιμασίες μας για την πιθανή επίσκεψη του Προέδρου μας συνεχίζονται με την αμερικανική πλευρά».

