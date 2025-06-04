FBI: Κινέζοι επιστήμονες έφεραν λαθραία στις ΗΠΑ καταστροφικό μύκητα

Δύο Κινέζοι επιστήμονες κατηγορούνται για λαθρεμπόριο ενός τοξικού μύκητα στις ΗΠΑ, τον οποίο σχεδίαζαν να ερευνήσουν σε αμερικανικό πανεπιστήμιο, ανακοίνωσε το υπουργείο Δικαιοσύνης της χώρα.

Η Yunqing Jian, 33 ετών, και ο Zunyong Liu, 34 ετών, κατηγορούνται για συνωμοσία, λαθρεμπόριο, ψευδείς δηλώσεις και απάτη με τη θεώρηση βίζας, ανέφερε το γραφείο του εισαγγελέα.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης ανέφερε ότι το ζευγάρι συνωμότησε για να περάσει λαθραία στις Ηνωμένες Πολιτείες έναν μύκητα που ονομάζεται Fusarium graminearum και προσβάλλει το ρύζι, το σιτάρι, το κριθάρι και το καλαμπόκι.

Ο μύκητας κατατάσσεται στην επιστημονική βιβλιογραφία ως «δυνητικό αγροτρομοκρατικό όπλο», δήλωσε το FBI, σημειώνοντας πως μπορεί να προκαλέσει απώλειες δισεκατομμυρίων δολαρίων κάθε χρόνο στον αγροτικό τομέα.

Εκτός από τις καλλιέργειες, προκαλεί προβλήματα και στους ανθρώπους αλλά και τα ζώα. Κάποια από αυτά είναι εμετός και ηπατική βλάβη.

Η Jian εμφανίστηκε στο δικαστήριο και επέστρεψε στη φυλακή, ενώ η ακρόασή της θα γίνει την Πέμπτη. Τον Ιούλιο του 2024, ο Liu απομακρύνθηκε στο αεροδρόμιο του Ντιτρόιτ και στάλθηκε πίσω στην Κίνα, αφού άλλαξε την ιστορία του κατά τη διάρκεια ανάκρισης, σχετικά με το κόκκινο φυτικό υλικό που ανακαλύφθηκε στο σακίδιό του, δήλωσε το FBI.

Αρχικά ισχυρίστηκε ότι δεν ήξερε τίποτα για τα δείγματα που βρέθηκαν στο σακίδιο αλλά ανασκεύασε λέγοντας πως ήθελε να τα χρησιμοποιήσει για έρευνα σε εργαστήριο του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν, όπου εργαζόταν η Jian και όπου είχε εργαστεί προηγουμένως και ο Liu, ανέφερε το FBI.

Η Jian και ο Liu, ο φίλος της, φαίνεται πως είχαν και οι δύο πραγματοποιήσει εργασίες σχετικά με τον μύκητα στην Κίνα.

Το FBI δήλωσε ότι οι αρχές βρήκαν στο τηλέφωνο της Liu ένα επιστημονικό άρθρο με τίτλο «Plant-Pathogen Warfare under Changing Climate Conditions».

Τα μηνύματα μεταξύ των δύο το 2024 υποδηλώνουν ότι η Jian είχε ήδη ασχοληθεί με το Fusarium graminearum στο εργαστήριο της πανεπιστημιούπολης πριν ο Liu συλληφθεί στο αεροδρόμιο του Ντιτρόιτ, δήλωσε το FBI. Το πανεπιστήμιο ωστόσο φαίνεται πως δεν είχε δώσει άδεια.

Οι ΗΠΑ δεν έχουν συνθήκη έκδοσης με την Κίνα, γεγονός που καθιστά τη σύλληψη του Liu απίθανη, εκτός αν επιστρέψει ο ίδιος στις ΗΠΑ,

Ο εισαγγελέας των ΗΠΑ Τζερόμ Γκόργκον Τζούνιορ περιέγραψε το λαθρεμπόριο του μύκητα στις Ηνωμένες Πολιτείες ως ζήτημα «εθνικής ασφάλειας» και τόνισε τη συμμετοχή της Jian στο Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας.

«Αυτοί οι δύο αλλοδαποί κατηγορούνται για λαθρεμπόριο ενός μύκητα που έχει περιγραφεί ως "δυνητικό αγροτρομοκρατικό όπλο" στην καρδιά της Αμερικής, όπου προφανώς σκόπευαν να χρησιμοποιήσουν ένα εργαστήριο του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν για να προωθήσουν το σχέδιό τους», δήλωσε ο Gorgon.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε την περασμένη εβδομάδα πως θα ανακαλέσει τις βίζες για τους Κινέζους φοιτητές, μια κίνηση που καταδικάστηκε από το Πεκίνο ως «παράλογη».

Η κίνηση αυτή αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης καταστολής της μετανάστευσης από την κυβέρνηση Τραμπ. Οι ΗΠΑ έχουν επίσης δηλώσει ότι θα αρνούνται τη χορήγηση βίζας σε ξένους αξιωματούχους που μπλοκάρουν τις αναρτήσεις Αμερικανών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έχουν ανακαλέσει τις βίζες για άτομα που ασκούν κριτική στο Ισραήλ.

Παράλληλα, η Ξένια Πέτροβα, επιστήμονας από τη Ρωσία στο Χάρβαρντ, κινδυνεύει με απέλαση αφού δεν δήλωσε βιολογικά δείγματα στις αποσκευές της κατά την επιστροφή της από ταξίδι στο Παρίσι, σύμφωνα με τον Guardian.



Πηγή: skai.gr

