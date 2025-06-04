Οι ασκήσεις του ΝΑΤΟ στη Βαλτική αποτελούν μέρος των προετοιμασιών της συμμαχίας για μια πιθανή στρατιωτική σύγκρουση με τη Ρωσία, προειδοποίησε ο υφυπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Αλεξάντερ Γκρούσκο, σε δηλώσεις του που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Αφορμή για τις δηλώσεις του Ρώσου αξιωματούχου αποτέλεσε η ετήσια άσκηση BALTOPS που διεξάγει το NATO αυτόν τον μήνα στη Βαλτική Θάλασσα και τις περιοχές που την περιβάλλουν.

«Αξιολογούμε τη στρατιωτική δραστηριότητα του ΝΑΤΟ ως μέρος των προετοιμασιών για στρατιωτικές συγκρούσεις με τη Ρωσία», ανέφερε ο Γκρούσκο, σύμφωνα με το TASS.

«Αν εξετάσουμε το επίκεντρο αυτών των ασκήσεων, την ιδέα, τη δομή της ανάπτυξης των δυνάμεων, τις ίδιες τις δυνάμεις, την ποιότητά τους, τους στόχους που έχουν τεθεί σε αυτές τις ασκήσεις, τότε πρόκειται για μια μάχη εναντίον ενός συγκρίσιμου αντιπάλου», πρόσθεσε ο Γκρούσκο, σύμφωνα πάντα με το ρωσικό πρακτορείο.





Πηγή: skai.gr

