Πυρκαγιά ξέσπασε σε ναυπηγείο στην ρωσική πόλη-λιμάνι του Καλίνινγκραντ, ένας θύλακας που βρίσκεται μεταξύ Λιθουανίας και Πολωνίας στην Βαλτική Θάλασσα, μετέδωσε σήμερα το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS επικαλούμενο τις υπηρεσίες εκτάκτων αναγκών.

Το TASS αναφέρει ότι δεν υπήρξαν θύματα και η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε μια έκταση 100 τετραγωνικών μέτρων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

