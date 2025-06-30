Φιντάν για Eurofighter: Η συνεργασία Τουρκίας-Βρετανίας εξελίσσεται εξαιρετικά

Σε θετικό κλίμα, Τουρκία και Βρετανία ενισχύουν τη στρατηγική τους συνεργασία, με αιχμή την προμήθεια Eurofighter και την απόλυτη σύμπλευση σε κρίσιμα διεθνή ζητήματα όπως η Ουκρανία, η Συρία, η Γάζα και το Ιράν, όπως επισήμανε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν.

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ αναφέρθηκε στην ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας, τονίζοντας ότι «η συνεργασία μας στη βιομηχανία άμυνας εξελίσσεται εξαιρετικά. Από την προμήθεια των Eurofighter μέχρι τις κοινές μας προσπάθειες σε άλλους τομείς, οι εταιρείες μας και οι αρμόδιοι θεσμοί συνεργάζονται πολύ καλά».

Στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής, σημείωσε πως υπάρχει σχεδόν πλήρης ταύτιση απόψεων μεταξύ Λονδίνου και Άγκυρας σε κρίσιμα ζητήματα όπως η Γάζα, η Συρία, το Ιράν, το Ιράκ και ο πόλεμος Ρωσίας–Ουκρανίας.

«Υποστηρίζουμε την κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Η συνέχιση της συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, η μη παραβίαση της εκεχειρίας και η επιδίωξη μιας διαρκούς ειρήνης αποτελούν από τους σημαντικότερους τρέχοντες στρατηγικούς μας στόχους», υπογράμμισε ο Φιντάν.

Αναφερόμενος στη Συρία, ευχαρίστησε τη βρετανική πλευρά για την απόφαση άρσης των κυρώσεων κατά της Δαμασκού, αποκαλύπτοντας ότι οι Βρετανοί σχεδιάζουν επίσκεψη στη Συρία το προσεχές διάστημα. «Πρόκειται πράγματι για έναν σημαντικό τομέα συνεργασίας για εμάς», είπε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο Ντέιβιντ Λάμι αναφέρθηκε στη στενή και τακτική επικοινωνία με τον Τούρκο ομόλογό του, σημειώνοντας ότι «κατά τη διάρκεια της 12μηνης θητείας μου, δεν πέρασε ούτε ένας μήνας χωρίς να έρθω σε επαφή με τον Υπουργό Φιντάν. Αυτή η συχνότητα επαφών αποτυπώνει τις σχέσεις μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Τουρκίας».

Ο Βρετανός υπουργός υπογράμμισε ότι οι δύο χώρες εργάζονται από κοινού για την ενίσχυση των διμερών τους σχέσεων, με επίκεντρο την επερχόμενη συμφωνία ελευθέρου εμπορίου. «Η εμπορική συμφωνία θα τις εδραιώσει περαιτέρω και αναμένουμε με ανυπομονησία τις διαπραγματεύσεις που θα διεξαχθούν τις επόμενες εβδομάδες και μήνες», δήλωσε.

Εξέφρασε επίσης την εκτίμησή του για τις προσπάθειες της Τουρκίας στον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας, για την επίτευξη ειρήνης και την ανάσχεση των ρωσικών επιθέσεων, ενώ επισήμανε ότι και η Συρία αποτελεί κοινό πεδίο ενδιαφέροντος. «Βρισκόμαστε σε πολύ στενή συνεργασία με την Τουρκία στο θέμα αυτό, για την οποία είμαι βαθιά ευγνώμων», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

