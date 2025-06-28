Γερμανία: Πράσινο φως για Eurofighter στην Τουρκία;

Σύμφωνα με πληροφορίες της έγκυρης οικονομικής εφημερίδας Handelsblatt, η γερμανική κυβέρνηση υπό τον Φρίντριχ Μερτς εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να ανάψει το «πράσινο φως» για την πώληση μαχητικών Eurofighter στην Τουρκία. Πρόκειται για μια εξέλιξη που είχε εμποδίσει την τελευταία στιγμή η προηγούμενη κυβέρνηση του Όλαφ Σολτς, και φαίνεται πως τώρα επανέρχεται δυναμικά στο προσκήνιο.

Απόρρητες διαβουλεύσεις στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ

Σύμφωνα με διαρροές από κλειστές συζητήσεις στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στη Χάγη, ανώτατοι Γερμανοί αξιωματούχοι και κυβερνητικές πηγές εκφράζουν την πεποίθηση ότι *μια τέτοια συμφωνία εξαγωγής θα υλοποιηθεί σύντομα*. Το ρεπορτάζ επισημαίνει ότι το Βερολίνο εξετάζει σοβαρά «να κάμψει την αντίστασή του» — μια μεταστροφή που ενδεχομένως να ικανοποιήσει τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος συναντήθηκε με τον καγκελάριο Μερτς στη Χάγη την προηγούμενη εβδομάδα.

Η Μεγάλη Βρετανία, όπως και οι υπόλοιπες συμπαραγωγοί χώρες του Eurofighter (Ιταλία, Ισπανία), έχει ήδη δηλώσει από τον Μάρτιο υπέρ της πώλησης 40 Eurofighter στην Τουρκία. Αντίθετα, η υπηρεσιακή κυβέρνηση Σολτς είχε προσπαθήσει μέχρι τελευταία στιγμή να εμποδίσει μια τέτοια συμφωνία.

Αλλαγή στάσης και νέες συμμαχίες

Το δημοσίευμα της Handelsblatt υπογραμμίζει ότι *η νέα κυβέρνηση εμφανίζεται πλέον ανοιχτή* σε τέτοιες εξαγωγές, καθώς ο μαυρο-κόκκινος συνασπισμός δεν φαίνεται διατεθειμένος να επιβάλει αυστηρούς περιορισμούς. Όπως σημειώνεται: *Ήδη κατά την πρώτη του επίσκεψη στο ΝΑΤΟ, ο Μερτς εξήρε την Τουρκία ως σημαντικό σύμμαχο, τονίζοντας πως θα κάνει «τα πάντα για να διατηρήσει και να επεκτείνει τη συνεργασία»*.

Η συμφωνία πώλησης δεν αφορά μόνο τα εξοπλιστικά, αλλά και τη «σύνδεση της Τουρκίας με την Ευρώπη σε επίπεδο βιομηχανικής πολιτικής». Πηγή της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας επισημαίνει ότι μια τέτοια συμφωνία θα ενισχύσει τόσο τον ρόλο του ΝΑΤΟ όσο και τη σταθερότητα στη νοτιοανατολική πτέρυγα της Συμμαχίας.

Το κενό των ΗΠΑ και οι ευρωπαϊκές βλέψεις

Η Τουρκία μέχρι στιγμής βασίζεται σε αμερικανικά αεροσκάφη, όπως τα F-16, αλλά *η απαγόρευση των ΗΠΑ στην αγορά των F-35 λόγω της απόκτησης ρωσικών συστημάτων S-400 άνοιξε την πόρτα στους Ευρωπαίους*. Το δημοσίευμα εκτιμά ότι η Ευρώπη επιθυμεί να εκμεταλλευτεί αυτό το κενό για να ενισχύσει τους δεσμούς με την Άγκυρα.

Παράλληλα, σημειώνεται ότι σημαντικός πελάτης των Eurofighter είναι και η Σαουδική Αραβία με 72 μαχητικά. Παρά τους αρχικούς ενδοιασμούς για το εμπάργκο όπλων λόγω της εμπλοκής της Ριάντ στον πόλεμο της Υεμένης και τη δολοφονία Κασόγκι, η γερμανική κυβέρνηση άλλαξε σταδιακά στάση.

Πηγή: Deutsche Welle

