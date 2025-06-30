Γερμανία: Καθυστερεί ένα στα τρία τρένα

Λιγότερο από τα δύο τρίτα των τρένων μεγάλης απόστασης της Γερμανίας κινήθηκαν στην ώρα τους κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, επιβεβαιώνοντας τις ανησυχίες για τη λειτουργική αξιοπιστία της Deutsche Bahn. Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, Ρίχαρντ Λουτς, η κύρια αιτία των συχνών καθυστερήσεων είναι οι "παλιές υποδομές".

Ασυνέπεια στα δρομολόγια των γερμανικών σιδηροδρόμων

Στοιχεία της Deutsche Bahn δείχνουν ότι το 36% των τρένων InterCity Express, Intercity και Eurocity δεν έφτασαν ή αναχώρησαν στην ώρα τους το πρώτο εξάμηνο του έτους. Η εταιρεία θεωρεί ένα δρομολόγιο "στην ώρα του" όταν η καθυστέρηση δεν υπερβαίνει τα *5:59 λεπτά*. Μεγαλύτερη καθυστέρηση καταγράφεται στα επίσημα στατιστικά.

Το 2024 καταγράφηκε η χειρότερη συνέπεια εδώ και δεκαετίες για τα γερμανικά τρένα μεγάλων αποστάσεων, στοιχείο που οδήγησε ακόμη και τον υπουργό Μεταφορών Πάτρικ Σνίντερ να χαρακτηρίσει σε δηλώσεις του προς το dpa το εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο ως *"ούτε αξιόπιστο, ούτε συνεπές"*.

Προβλήματα υποδομής και υπερφόρτωσης

Η Deutsche Bahn είχε θέσει στόχο ακρίβειας μεταξύ 65% και 70% για το 2025, ωστόσο το πρώτο εξάμηνο κυμάνθηκε στο 64%. Ο κ. Λουτς παραμένει αισιόδοξος για την επίτευξη του αρχικού στόχου, επισημαίνοντας πως «δεν βρισκόμαστε και τόσο μακριά από τον στόχο που θέσαμε έτσι ώστε να παραιτηθούμε από την επίτευξή του».

Περίπου το 80% των καθυστερήσεων αποδίδεται στην κακή κατάσταση των σιδηροδρομικών υποδομών. Όπως διευκρινίζεται, το δίκτυο αντιμετωπίζει όχι μόνο προβλήματα λόγω παλαιότητας αλλά και υπερφόρτωσης σε αρκετές γραμμές. Η Deutsche Bahn τονίζει ότι, αν και σημειώνεται πρόοδος με ανακαινίσεις, η συνολική κατάσταση είναι πιο δύσκολη απ’ ό,τι αναμενόταν, καθώς συχνά ανακύπτουν ανάγκες για απροσδόκητες επεμβάσεις εν μέσω κανονικής λειτουργίας, με δυσμενείς συνέπειες για το επιβατικό κοινό.

Η αντοχή των επιβατών σε παρατεταμένες καθυστερήσεις

Παρά τα επαναλαμβανόμενα προβλήματα, η ζήτηση για σιδηροδρομικά ταξίδια στη Γερμανία παραμένει αυξημένη σε σχέση με πέρυσι. Ο Ρίχαρντ Λουτς εκφράζει την πεποίθηση ότι οι επιβάτες δείχνουν *κατανόηση* για τις καθυστερήσεις, αναγνωρίζοντας πως: *"Είναι σαφές σε όλους ότι δεν είναι εφικτή η ανακαίνιση των υποδομών από τη μια μέρα στην άλλη, ενώ για πολλές δεκαετίες δεν υπήρχαν τα απαραίτητα χρήματα"*.

Πηγή: dpa

Πηγή: Deutsche Welle

