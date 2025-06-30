Ο αναπληρωτής πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του φιλοκουρδικού Κόμματος Ισότητας των Λαών και Δημοκρατίας, Σεζαΐ Τεμελί, αναφερόμενος στις πληροφορίες ότι η κουρδική οργάνωση ΡΚΚ θα υλοποιήσει την απόφασή της για κατάθεση των όπλων της τον Ιούλιο, δήλωσε ότι το κόμμα του δεν έχει τέτοια πληροφορία, ωστόσο όπως είπε πρόκειται για μία απόφαση που ελήφθη από το συνέδριο του ΡΚΚ και «με τον έναν ή τον άλλον τρόπο θα την υλοποιήσουν».

«Η εξέλιξη αυτή φαίνεται ότι ενδέχεται να συμβεί την επόμενη εβδομάδα, αλλά το σημαντικό είναι να μην περιοριζόμαστε αποκλειστικά και μόνο σε αυτό το ζήτημα» είπε ο βουλευτής του DEM και επισήμανε ότι «πρέπει να λάβουμε μέτρα για να υπάρξει η νομική βάση, να εξασφαλιστούν νομικές εγγυήσεις και να καταβάλουμε προσπάθειες ώστε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες της κοινωνίας. Η απόφαση για την κατάθεση των όπλων ελήφθη στο συνέδριο. Έτσι ή αλλιώς, θα την υλοποιήσουν με κάποιον τρόπο. Το ερώτημα εδώ είναι: "Τι θα κάνουμε εμείς;"».

Σε συνέντευξή του, το στέλεχος του DEM αναφέρθηκε στην κοινοβουλευτική επιτροπή που σχεδιάζεται να συσταθεί, προκειμένου να προχωρήσει το σχέδιο για την «Τουρκία χωρίς τρομοκρατία», όπως αποκαλείται επισήμως από την Άγκυρα η διαδικασία ειρήνευσης στο Κουρδικό. «Είχαμε εκφράσει την επιθυμία μας να ξεκινήσουν οι εργασίες το συντομότερο δυνατόν. Η Επιτροπή πρέπει να αρχίσει τις εργασίες της πριν κλείσει το Κοινοβούλιο (σ.σ. για τις θερινές διακοπές). Πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί ακόμα και αν το Κοινοβούλιο διακόψει τις εργασίες του» τόνισε.

Παράλληλα, δήλωσε ότι προγραμματίζεται νέα συνάντηση αντιπροσωπείας του DEM με τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για το θέμα, πιθανώς στις 8 ή 9 Ιουλίου, προτού η ίδια η αντιπροσωπεία μεταβεί εκ νέου στο νησί Ιμραλί, για να επισκεφθεί στη φυλακή τον ηγέτη του ΡΚΚ, Αμπντουλάχ Οτσαλάν.

Οι μαχητές του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν, της ένοπλης οργάνωσης που χαρακτηρίζεται τρομοκρατική από την Τουρκία, θα ξεκινήσουν τον αφοπλισμό τους με μια συμβολική τελετή, στις αρχές Ιουλίου, μετέδωσε σήμερα το κουρδικό μέσο ενημέρωσης Rudaw.

«Μεταξύ 3ης-10ης Ιουλίου, μια ομάδα μελών του PKK, αποτελούμενη πιθανότατα από 20-30 άτομα, θα καταθέσει τα όπλα κατά τη διάρκεια μιας τελετής στη Σουλεϊμανίγια», τη δεύτερη σε πληθυσμό πόλη του Ιρακινού Κουρδιστάν, σύμφωνα με αυτήν την πηγή.

Η διοίκηση του PKK έχει αποσυρθεί εδώ και πολλά χρόνια στους ορεινούς όγκους του βόρειου Ιράκ.

Η κατάθεση των όπλων θα είναι «ένα μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης» και «μια χειρονομία καλής θέλησης» ανέφερε το Rudaw επικαλούμενο δύο πηγές στο Ιρακινό Κουρδιστάν.

Σύμφωνα με αυτές τις πηγές, ο φυλακισμένος ηγέτης του PKK Αμπντουλάχ Οτσαλάν, θα εκδώσει ένα νέο μήνυμα σχετικό με την ειρηνευτική διαδικασία «μέσα στις επόμενες ημέρες». Αμέσως μετά «θα ξεκινήσει επισήμως η διαδικασία του αφοπλισμού».

Αφού καταθέτουν τα όπλα οι μαχητές θα επιστρέψουν άοπλοι στις βάσεις τους. Το Rudaw διέψευσε τις πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ενδέχεται να κρατηθούν σε ορισμένες πόλεις του Ιρακινού Κουρδιστάν.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχει δηλώσει ότι τις επόμενες ημέρες θα συναντηθεί με μια αντιπροσωπεία του φιλοκουρδικού κόμματος DEM το οποίο έπαιξε βασικό ρόλο στην ανταλλαγή των μηνυμάτων μεταξύ του Οτσαλάν και της Άγκυρας.

Το PKK ανακοίνωσε στις 12 Μαΐου τη διάλυσή του, βάζοντας τέλος σε περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες ανταρτοπολέμου που στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 40.000 ανθρώπους. Είχε προηγηθεί μια έκκληση του Οτσαλάν, ο οποίο παραμένει φυλακισμένος από το 1999 στο νησί Ιμραλί, έξω από την Κωνσταντινούπολη.

Στα μέσα Μαΐου, μια πηγή του υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας ανέφερε ότι οι τουρκικές υπηρεσίες πληροφοριών θα επιβλέψουν τη συλλογή των όπλων του PKK, με τη συνεργασία τν ιρακινών και συριακών δυνάμεων, χωρίς όμως τη συμμετοχή διεθνών παρατηρητών, όπως του ΟΗΕ.

Ο τουρκικός στρατός διατηρεί δεκάδες θέσεις στο αυτόνομο Ιρακινό Κουρδιστάν, απ’ όπου διεξάγει εδώ και χρόνια επιχειρήσεις εναντίον του PKK.

Πηγή: AFP, ΑΠΕ - ΜΠΕ

