Ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν χαρακτήρισε σήμερα «ντροπή» την "Πορεία Υπερηφάνειας" ή αλλιώς το Budapest Pride που διεξήχθη το Σάββατο στη Βουδαπέστη, αψηφώντας την απαγόρευση της κυβέρνησής του και συγκέντρωσε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους.

«Είμαι από εκείνους που δεν θεωρούν αυτό που συνέβη πηγή υπερηφάνειας. (...) Λέω ότι αυτό είναι ντροπή», είπε στην πρώτη του δημόσια αντίδραση, σύμφωνα με αποσπάσματα που δημοσιεύθηκαν στο Facebook από τηλεοπτική συνέντευξη που πρόκειται να μεταδοθεί σήμερα το βράδυ.

Σχεδόν 200.000 άνθρωποι συμμετείχαν το Σάββατο στην Πορεία Υπερηφάνειας της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+ (Pride) στη Βουδαπέστη, σύμφωνα με τους διοργανωτές, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ όλων των εποχών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

