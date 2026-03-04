Φίλια πυρά... Την ιρανική ηγεσία επέκρινε ο Χακάν Φιντάν σε συνέντευξή του στο τουρκικό δίκτυο TRT Haber, τονίζοντας ότι ενεπλάκη σε σύγκρουση με Αμερικανούς και Ισραηλινούς, μολονότι απροετοίμαστη, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλης Κωστίδης.



Στη συνέντευξή του ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών δήλωσε με νόημα ότι η τουρκική κυβέρνηση μαθαίνει από τα ιρανικά λάθη.



«Πληροφορίες από το διαδίκτυο, από τα σήματα, η αποκάλυψη του ίχνους στους αιθέρες, η παρακολούθηση από το διάστημα… Αν δεν έχεις κάνει ‘’τα μαθήματά σου’’ και δεν έχεις αναπτύξει τις ικανότητές σου, δεν θα έπρεπε να εμπλέκεσαι ούτε σε λογομαχία με το Ισραήλ ή την Αμερική. Δηλαδή αν κάποιος προετοιμαστεί για κάτι τέτοιο (σύγκρουση) πρέπει να βρίσκεται στη βέλτιστη κατάσταση. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει η ικανότητα στα ραντάρ, στην αντιαεροπορική άμυνα, στα σήματα για τα ραντάρ κτλ. Έτσι ώστε κάποια χώρα να μπορεί να υπερασπιστεί τους αιθέρες της. Για παράδειγμα, ανακάλυψαν πού βρισκόταν η ηγεσία σου χακάροντας τα τηλέφωνά σου, αλλά μπορούν να επιτεθούν μόνο αν εισέλθουν στον εναέριο χώρο σου και να μείνουν για πολλές ώρες. Εμείς μαθαίνουμε από αυτά».

Hakan Fidan:



"Sen ev ödevini yapıp, yeteneklerini geliştirmediysen İsrail ile, Amerika ile ağız dalaşına bile girmemen lazım.



Πηγή: skai.gr

