OpenAI: Εξετάζει συνεργασία και με το ΝΑΤΟ, μετά τη συμφωνία με το Πεντάγωνο

Η OpenAI εξετάζει το ενδεχόμενο σύναψης σύμβασης για την ανάπτυξη της τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης της στα «μη διαβαθμισμένα» δίκτυα του ΝΑΤΟ, δήλωσε την Τρίτη πηγή που γνωρίζει το θέμα, λίγες ημέρες αφότου η ιδιοκτήτρια του ChatGPT σύναψε συμφωνία με το Πεντάγωνο.

Η Wall Street Journal ανέφερε πρώτη ότι η OpenAI εξετάζει μια συμφωνία με το ΝΑΤΟ.

Η εφημερίδα ανέφερε ότι ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, είχε αρχικά δηλώσει σε εταιρική συνάντηση ότι η εταιρεία επιδίωκε την ανάπτυξη σε όλα τα διαβαθμισμένα δίκτυα του ΝΑΤΟ, αλλά μια εκπρόσωπος της εταιρείας διευκρίνισε αργότερα στη Journal ότι ο Άλτμαν έκανε παραδρομή και ότι η ευκαιρία για τη σύμβαση αφορούσε τα «μη διαβαθμισμένα δίκτυα» του ΝΑΤΟ.

Το ΝΑΤΟ δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό.

Μαζική επιτήρηση

Η OpenAI, η οποία υποστηρίζεται από τη Microsoft, την Amazon και άλλους, ανακοίνωσε στα τέλη της περασμένης εβδομάδας μια συμφωνία για την ανάπτυξη της τεχνολογίας της στο διαβαθμισμένο δίκτυο του Πενταγώνου, αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ (Trump), έδωσε οδηγία στην κυβέρνηση να διακόψει τη συνεργασία με την ανταγωνίστρια Anthropic.

Η απομάκρυνση της Anthropic ακολούθησε ένα αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις για τη σύμβαση με το Πεντάγωνο σχετικά με τη χρήση της τεχνολογίας της εταιρείας. Ο διευθύνων σύμβουλος της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, είχε τονίσει την αντίθεση της εταιρείας στη χρήση των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης της από το Πεντάγωνο για μαζική εγχώρια επιτήρηση ή για την τροφοδοσία πλήρως αυτόνομων όπλων.

Το Πεντάγωνο έχει δηλώσει προηγουμένως ότι δεν ενδιαφέρεται να χρησιμοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη για τη διεξαγωγή μαζικής επιτήρησης Αμερικανών ή για την ανάπτυξη όπλων που λειτουργούν χωρίς ανθρώπινη συμμετοχή, αλλά επιθυμούσε να επιτρέπεται οποιαδήποτε νόμιμη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.

Σε μια επικαιροποιημένη δήλωση τη Δευτέρα, μετά τη σύναψη της συμφωνίας την Παρασκευή, η OpenAI ανέφερε ότι τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης της «δεν θα χρησιμοποιούνται σκόπιμα για εγχώρια επιτήρηση προσώπων και υπηκόων των ΗΠΑ», προσθέτοντας ότι το Πεντάγωνο επιβεβαίωσε επίσης ότι οι υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης δεν θα χρησιμοποιούνται από υπηρεσίες πληροφοριών, όπως η Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας (NSA).

«Νομίζω ότι αυτό ήταν ένα παράδειγμα μιας περίπλοκης, αλλά σωστής απόφασης, με εξαιρετικά δύσκολες συνέπειες για το brand και πολύ αρνητική δημοσιότητα για εμάς βραχυπρόθεσμα», δήλωσε ο Άλτμαν σε εταιρική συνάντηση την Τρίτη, αναφερόμενος στη συμφωνία με το Πεντάγωνο, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

