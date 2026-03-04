Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, είπε σε δημοσιογράφους αφού παρουσίασε τις εξελίξεις του πολέμου στους ηγέτες του Κογκρέσου τη Δευτέρα, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν σε στρατιωτική δράση εξαιτίας της «άμεσης απειλής» επίθεσης του Ιράν.

«Ξέραμε ότι το Ισραήλ επρόκειτο να περάσει στη δράση. Ξέραμε ότι αυτό θα οδηγούσε σε (ιρανική) επίθεση εναντίον αμερικανικών δυνάμεων, και ξέραμε ότι εάν δεν εξαπολύαμε εμείς προληπτικά επίθεση, προτού προχωρήσουν σε αντίποινα, θα κινδυνεύαμε να υποστούμε μεγαλύτερες απώλειες», υποστήριξε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.

Επέστρεψε χθες Τρίτη στο Κογκρέσο, αυτή τη φορά για να ενημερώσει το σύνολο των μελών, και κατηγόρησε τα μέσα ενημέρωσης πως διαστρέβλωσαν όσα είπε, θυμίζοντας ότι τόνισε πως αυτή η επιχείρηση «θα έπρεπε να γίνει ούτως ή άλλως» για να καταστραφούν οι ιρανικές πυραυλικές δυνατότητες.

«Όχι, σας το είπα, αυτό θα γινόταν έτσι και αλλιώς» και όσον αφορά το χρονικό σημείο που επελέγη πρόσθεσε «ο πρόεδρος ανέλαβε δράση τη στιγμή που μας πρόσφερε τις καλύτερες πιθανότητες επιτυχίας».

Στελέχη των Ρεπουμπλικάνων εξεγέρθηκαν, όπως ο γερουσιαστής Τομ Κότον, επικεφαλής επιτροπής αρμόδιας για τις υπηρεσίες πληροφοριών, σύμφωνα με τον οποίο «κανένας δεν σπρώχνει ή σέρνει τον πρόεδρο Τραμπ πουθενά».

Ο ισχυρισμός περί «άμεσης απειλής» βρίσκεται στο επίκεντρο των αντεγκλήσεων για τη νομιμότητα --ή μη-- του πολέμου που εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Οι Δημοκρατικοί εξεγέρθηκαν για την αμερικανική εμπλοκή χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου και δίχως σαφή στρατηγική εξόδου από τον πόλεμο, τονίζοντας πως οι δηλώσεις του κ. Ρούμπιο έδειξαν ότι το Ισραήλ «έθεσε τις αμερικανικές (ένοπλες) δυνάμεις σε κίνδυνο επιμένοντας να επιτεθεί στο Ιράν».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

