Ένα κύμα ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών στην Τεχεράνη έπληξε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης δεκάδες διοικητικά κέντρα της παραστρατιωτικής δύναμης Μπασίτζ και των δυνάμεων εσωτερικής ασφάλειας, σύμφωνα με τις IDF.

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία, καθοδηγούμενη από τις πληροφορίες των IDF, ολοκλήρωσε ένα επιπλέον κύμα επιθέσεων με στόχο τα κέντρα διοίκησης του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος σε όλη την Τεχεράνη, ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός.

❌ ارتش اسرائیل ده‌ها مقر وابسته به نیروهای انتظامی و بسیج، که تحت فرمان رژیم تروریستی ایران فعالیت می‌کنند، را هدف قرار داد.



مقرهایی که مورد حمله قرار گرفتند، توسط رژیم تروریستی ایران برای حفظ ثبات و کنترل خود در سراسر ایران و همچنین برای شکل‌دهی به تصویر وضعیت عملیاتی مورد… pic.twitter.com/jX30PlUtx1 — ارتش دفاعی اسرائیل | IDF Farsi (@IDFFarsi) March 4, 2026



«Στο πλαίσιο των επιθέσεων, οι IDF έριξαν δεκάδες βλήματα στα διοικητικά κέντρα της Μπασίτζ και της εσωτερικής ασφάλειας που υπόκεινται στο ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς».



Τα στοχευμένα κέντρα διοίκησης χρησιμοποιήθηκαν από το ιρανικό καθεστώς για να διατηρήσει τον έλεγχο σε όλο το Ιράν και να διατηρήσει τις αξιολογήσεις της κατάστασης του καθεστώτος.



Οι IDF έπληξαν επίσης τη Διεύθυνση Εφοδιασμού και Λογιστικής των Δυνάμεων Ξηράς του καθεστώτος, καθώς και εκτοξευτές πυραύλων και άλλα συστήματα.



Οι IDF δεσμεύονται ότι «θα συνεχίσουν να διαβρώνουν την υποδομή του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος».

Πηγή: skai.gr

