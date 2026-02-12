Φιντάν: Η διεύρυνση των συνομιλιών ΗΠΑ - Ιράν για πυραύλους θα φέρει πόλεμο

Ενδείξεις ευελιξίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν στο ζήτημα της συμφωνίας για τα πυρηνικά διαπιστώνει ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, σε συνέντυεξή του στους Financial Times.

Όπως ανέφερε ο Φιντάν, είναι θετικό το γεγονός ότι οι Αμερικανοί εμφανίζονται διατεθειμένοι να ανεχθούν τον ιρανικό εμπλουτισμό ουρανίου, υπό την προϋπόθεση ότι αυτός θα πραγματοποιείται εντός σαφώς καθορισμένων ορίων.

Παράλληλα, ο Τούρκος ΥΠΕΞ προειδοποίησε ότι η διεύρυνση των συνομιλιών ΗΠΑ–Ιράν ώστε να συμπεριληφθεί το ζήτημα των βαλλιστικών πυραύλων δεν θα οδηγούσε πουθενά, «παρά μόνο σε έναν ακόμη πόλεμο».

Πηγή: skai.gr

