Η φινλανδική κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα τα σχέδιά της για την κατασκευή ενός νέου εργοστασίου παρασκευής της εκρηκτικής ουσίας TNT, με στόχο να ενισχύσει την παραγωγή πυρομαχικών στη Φινλανδία και την Ευρώπη.

Το νέο εργοστάσιο, που εκτιμάται ότι θα κοστίσει πάνω από 200 εκατομμύρια ευρώ, θα κατασκευαστεί από τη φινλανδική εταιρεία παραγωγής εκρηκτικών Forcit στην πόλη Πόρι στη δυτική ακτή της χώρας.

«Με αυτό το νέο εργοστάσιο TNT, απαντάμε στις ελλείψεις εκρηκτικών και τα συνακόλουθα προβλήματα με την παραγωγή πυρομαχικών σε ολόκληρη την Ευρώπη», δήλωσε ο Φινλανδός υπουργός Άμυνας, Άντι Χάκανεν σε ανακοίνωσή του.

Ο υπουργός σημείωσε ότι το έργο αυτό θα είναι «μείζονος σημασίας για την αύξηση της παραγωγής πυρομαχικών στην Ευρώπη» και «θα συμβάλει επίσης στη συνέχιση της μακροπρόθεσμης υποστήριξης στην Ουκρανία».

Σήμερα υπεγράφη μεταξύ φινλανδικής κυβέρνησης και Forcit μια επιστολή προθέσεων για την αγορά εκρηκτικών TNT (σ.σ. τρινιτροτολουόλιο).

Η διοίκηση της Forcit ανέφερε από την πλευρά της ότι σχεδιάζει να επενδύσει περισσότερα από 200 εκατομμύρια ευρώ στη νέα εγκατάσταση, υπογραμμίζοντας ότι «η ικανότητα παραγωγής TNT είναι επί του παρόντος περιορισμένη στην Ευρώπη».

«Η επένδυση στη Φινλανδία σημαίνει επένδυση στη βελτίωση της ασφάλειας όχι μόνο της Φινλανδίας, αλλά και της Ευρώπης συνολικά», δήλωσε ο Γιόακιμ Βέστερλουντ, διευθύνων σύμβουλος της Forcit.

Δεκαεννέα χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των οποίων η Γαλλία και η Γερμανία, κάλεσαν με επιστολή τους, που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) να χρηματοδοτήσει περαιτέρω τον επανεξοπλισμό έναντι της Ρωσίας, πριν από τη σύνοδο κορυφής, που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα στις Βρυξέλλες και είναι αφιερωμένη στο ζήτημα αυτό. Η επιστολή συντάχθηκε με πρωτοβουλία της Φινλανδίας.

«Η ενίσχυση της άμυνας της ΕΕ είναι ένα υπαρξιακό ζήτημα για τη Φινλανδία και για την Ευρώπη συνολικά. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας», δήλωσε ο Φινλανδός πρωθυπουργός Πέτρι Όρπο σε ανακοίνωση. «Η αύξηση της χρηματοδότησης από τον ιδιωτικό τομέα είναι βασική προτεραιότητα», πρόσθεσε.

Οι Ευρωπαίοι δέχονται πίεση από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επαναλαμβάνει πως οι Αμερικανοί δεν θέλουν πλέον να δαπανούν για να χρηματοδοτούν την άμυνα της Ευρώπης μέσω του ΝΑΤΟ. Η στάση της νέας αμερικανικής κυβέρνησης σε ό,τι αφορά τη δυτική υποστήριξη προς την Ουκρανία στον πόλεμό της εναντίον της Ρωσίας είναι ένα θέμα που ανησυχεί πολύ τους Ευρωπαίους και το ΝΑΤΟ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

