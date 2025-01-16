Φινλανδία: Απειλή για το ΝΑΤΟ η αύξηση του αριθμού των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων

Μια ενδεχόμενη αύξηση κατά 30% του αριθμού του ανθρώπινου δυναμικού των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, στο πλαίσιο στρατιωτικών μεταρρυθμίσεων που έχει προαναγγείλει η Μόσχα, συνιστά μια απειλή για το ΝΑΤΟ και θα πρέπει να υπάρξει επαγρύπνηση μπροστά σε αυτήν, δήλωσε σήμερα ο αρχηγός της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών της Φινλανδίας Πέκα Τούρουνε.

Στον απόηχο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, η Φινλανδία, εγκαταλείποντας μετά από δεκαετίες την πολιτική της ουδετερότητας, προχώρησε, μαζί με τη Σουηδία, σε αίτημα για ένταξη στη Βορειοατλαντική Συμμαχία. Η ένταξη της Φινλανδίας επικυρώθηκε το 2023 και ακουλούθησε η Σουηδία τον Μάρτιο του 2024.

Η Φινλανδία μοιράζεται τα μακρύτερα σύνορα ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Ρωσία.

Στην ετήσια έκθεσή της, η οποία δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών της Φινλανδίας, αναφέρει ότι η Μόσχα ανακοίνωσε σχέδια για σειρά μεταρρυθμίσεων στις ένοπλες δυνάμεις μέχρι το τέλος του 2026.

«Ναι, αυτή η εξέλιξη συνιστά απειλή για το ΝΑΤΟ, ειδικά αν η μεταρρύθμιση προχωρήσει», δήλωσε ο Τούρουνε στο Reuters, προσθέτοντας ότι πιστεύει ότι η Μόσχα θα μπορούσε ρεαλιστικά να επιτύχει τους στόχους της μέχρι το 2030. «Πρέπει να αντιδράσουμε με την έννοια ότι πρέπει να είμαστε σε επαγρύπνηση».

Ο υπουργός Άμυνας της Ρωσίας δήλωσε τον Δεκέμβριο ότι η Μόσχα πρέπει να είναι έτοιμη να πολεμήσει το ΝΑΤΟ στην Ευρώπη μέσα την επόμενη δεκαετία. Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε επίσης τον Δεκέμβριο ότι ηγέτες της Δύσης «απλά τρομάζουν τους ίδιους τους πολίτες των χωρών τους ότι θα επιτεθούμε σε κάποια χώρα χρησιμοποιώντας το πρόσχημα της μυθικής ρωσικής απειλής».

Ο Τουρούνε σημείωσε ότι η Ρωσία στοχεύει σε αύξηση κατά 30% του αριθμού των στρατευμάτων της, γεγονός που θα ανεβάσει τη συνολική δύναμη του στρατού της σε 1,5 εκατομμύριο στρατιώτες.

Ο αριθμός των ρωσικών στρατευμάτων που εδρεύουν κοντά στα σύνορα με την Φινλανδία ίσως να έχει διπλασιαστεί ή να τριπλασιαστεί από την περίοδο πριν από την εισβολή στην Ουκρανία, συμπλήρωσε ο ίδιος.

Πρόσθεσε ότι ένα νέο σώμα θα αναπτυχθεί στη γειτονική περιοχή της Ρωσίας της Καρελίας και οι υπάρχουσες μονάδες να επεκταθούν στη χερσόνησο Κόλα και γύρω από την Αγία Πετρούπολη.

«Αυτό θα εξαρτηθεί πολύ από την κατάσταση στην Ουκρανία, είτε ο πόλεμος στην Ουκρανία τελειώσει, είτε ενδεχομένως να παραμείνει σε κάποια κατάσταση παγωμένης σύγκρουσης», κατέληξε ο ο αρχηγός της φινλανδικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών.

Πηγή: skai.gr

