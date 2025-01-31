Η αμερικανική εταιρία παραγωγής πετρελαίου Chevron χρησιμοποίησε τον όρο "Κόλπος της Αμερικής" αντί Κόλπος του Μεξικού στο δελτίο Τύπου που εξέδωσε σήμερα για τα αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου του περασμένου έτους, σε μια ένδειξη πως οι αμερικανικές επιχειρήσεις αρχίζουν να εφαρμόζουν την εντολή του προέδρου των ΗΠΑ για μετονομασία του κόλπου.

Η αλλαγή της ονομασίας του Κόλπου περιλαμβανόταν σε έναν καταιγισμό εκτελεστικών διαταγμάτων που υπέγραψε ο Τραμπ λίγο αφότου ανέλαβε τα καθήκοντά του αυτόν τον μήνα.

Η υπηρεσία Google Maps θα αλλάξει την ονομασία του Κόλπου μόλις επικαιροποιηθεί επίσημα το Σύστημα Γεωγραφικών Ονομάτων των ΗΠΑ, αν και θα φαίνεται μόνο στις ΗΠΑ, όπως δήλωσε τη Δευτέρα η Google.

Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούδια Σέινμπαουμ δήλωσε χθες, Πέμπτη, πως η Google έκανε λάθος που άλλαξε την ονομασία του Κόλπου.

Η αμερικανική πετρελαϊκή εταιρία Hess και η εδρεύουσα στη Βρετανία Shell αναφέρουν αμφότερες την ονομασία "Κόλπος του Μεξικού" στα δελτία Τύπου που εξέδωσαν για τα κέρδη που κατέγραψαν το τέταρτο τρίμηνο του 2024. Η Exxon Mobil δεν ανέφερε τον Κόλπο στα δελτία για τα αποτελέσματά της που εξέδωσε σήμερα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.