Γερμανικές εκλογές: Ανανέωση στο πολιτικό προσωπικό

Ένας από τους πιο γνωστούς (και στο ελληνικό κοινό) πολιτικούς που αποχωρούν είναι ο Μίχαελ Ροτ, επικεφαλής της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Ομοσπονδιακής Βουλής και πρώην υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Την εποχή της κρίσης επισκεπτόταν συχνά την Ελλάδα, όχι μόνο για αυστηρά πολιτικές διαβουλεύσεις, αλλά και με άλλες αφορμές, όπως τα εγκαίνια της Documenta το 2017. Πολύ συχνά συναντούσε κορυφαίους Έλληνες πολιτικούς και στο Βερολίνο. Φέτος ο Μίχαελ Ροτ κλείνει τα 54 χρόνια του. Από αυτά έχει περάσει ακριβώς τα μισά στην ενεργό πολιτική. Ώρα για κάτι διαφορετικό;



Μέσω της πλατφόρμας Χ επέλεξε να ανακοινώσει την απόφασή του να μην είναι και πάλι υποψήφιος για την Βουλή. «Φεύγω με δική μου πρωτοβουλία και αισθάνομαι απέραντη ευγνωμοσύνη» λέει ο ίδιος στο βιντεοσκοπημένο μήνυμά του. Δεν λείπουν όμως οι ενδείξεις ότι μπορεί να μην ήταν και τόσο «οικειοθελής» η αποχώρηση του έμπειρου Σοσιαλδημοκράτη πολιτικού. «Τον τελευταίο καιρό άνοιγα την πόρτα για να πάω στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και ένιωθα ότι μπαίνω σε ψυγείο» έλεγε ο Μίχαελ Ροτ σε πρόσφατη συνέντευξή του.

«Να αποχωρήσω εντελώς; Δεν γίνεται»

Ο μακροβιότερος κοινοβουλευτικός που εγκαταλείπει την ενεργό δράση είναι ο 68χρονος Χριστιανοδημοκράτης Χούμπερτ Χύπε. Εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής το 1991, ασχολήθηκε με θέματα βιοηθικής και διετέλεσε εντεταλμένος της ομοσπονδιακής κυβέρνησης για τα ΑμεΑ. «Φεύγω με ανάμεικτα συναισθήματα» δηλώνει ο ίδιος στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa), για να συμπληρώσει όμως με νόημα: «Ήθελα να είναι δική μου απόφαση το πότε θα φύγω».



Στο μέλλον ο Χούμπερτ Χύπε θα έχει «πιο πολύ ελεύθερο χρόνο και κυρίως πιο πολύ χρόνο για τα εγγόνια» του, όπως λέει, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα ασχολείται πια με οτιδήποτε έχει σχέση με την πολιτική. «Εάν συνέβαινε κάτι τέτοιο, θα πέθαινα», υποστηρίζει.



Την αποχώρησή της από τη Βουλή, αλλά όχι ακριβώς από την πολιτική, προετοιμάζει και η Ρενάτε Κύναστ, στέλεχος των «Πρασίνων» και πρώην υπουργός. Εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής το 2002, διετέλεσε υπουργός Γεωργίας και συνέβαλε στην καθιέρωση των Πρασίνων ως μία αξιόπιστη εναλλακτική λύση ακόμα και για κεντρώους ψηφοφόρους. Στις τοπικές εκλογές του Βερολίνου το 2011, υπό την καθοδήγησή της, οι Πράσινοι έφτασαν το 17,6%. Σήμερα, στα 69 της χρόνια, η Ρενάτε Κύναστ λέει ότι δεν βάζει εκ νέου υποψηφιότητα «για να ανοίξει δρόμο στους νεότερους», αλλά θα παραμείνει στην πολιτική με κάποιον τρόπο. «Οι κορυφαίοι αθλητές κάνουν κάποια αποθεραπεία πριν σταματήσουν εντελώς, το ίδιο νομίζω ότι ισχύει και για τους πολιτικούς» δηλώνει η ίδια στην εφημερίδα Tagesspiegel.



Στα γνωστά ονόματα που αποχωρούν περιλαμβάνονται επίσης η υπουργός Πολιτισμού Μόνικα Γκρούτερς, ο σημερινός υπουργός Μεταφορών και μέχρι πρότινος ηγετικό στέλεχος των Φιλελευθέρων (FDP) Φόλκερ Βίσινγκ, καθώς και η αντιπρόεδρος της Βουλής Πέτρα Πάου από το Κόμμα της Αριστεράς (Die Linke).

H ασυνήθιστη «περίπτωση» Γκάουλαντ

Ο πιο ηλικιωμένος πολιτικός που είχε ανακοινώσει ότι αποχωρεί και δεν θα είναι υποψήφιος στις εκλογές του 2025 είναι ο 83χρονος Αλεξάντερ Γκάουλαντ από το ακροδεξιό κόμμα «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD). Ιδρυτικό μέλος της AfD το 2012, συμπρόεδρος του κόμματος την περίοδο 2017-2019 μαζί με τον Γιοργκ Μόιτεν, αργότερα συμπρόεδρος στην Κοινοβουλευτική Ομάδα μαζί με την Αλίς Βάιντελ, σήμερα επίτιμος πρόεδρος. Και όλα αυτά μετά από 40 ολόκληρα χρόνια συμμετοχής στους Χριστιανοδημοκράτες.



Με το μειλίχιο ύφος του (αν και επί του περιεχομένου μόνο μειλίχιος δεν ήταν) ο Γκάουλαντ συνέβαλε στο «άνοιγμα» της AfD σε ένα ευρύτερο κοινό. Τον περασμένο Οκτώβριο είχε ανακοινώσει ότι αποχωρεί, λόγω ηλικίας. Ωστόσο, την τελευταία στιγμή άλλαξε γνώμη και σήμερα, στα 83 του χρόνια, κατεβαίνει τελικά υποψήφιος στην ανατολικογερμανική πόλη του Κέμνιτς, την ιδιαίτερη πατρίδα του. Μάλιστα το προεκλογικό συνέδριο της AfD τον έχει εκλέξει στην έκτη θέση του ψηφοδελτίου στη Σαξονία, με 363 ψήφους επί συνόλου 400 συνέδρων.



