Ο πρίγκιπας Άντριου ήταν σε επαφή με Τζέφρι Έπσταϊν, που έχει καταδικαστεί για σεξουαλικά εγκλήματα, περισσότερο από όσο είχε παραδεχτεί προηγουμένως, δείχνουν email που δημοσιεύτηκαν σε δικαστικά έγγραφα.

"Μείνε σε στενή επαφή και θα παίξουμε περισσότερο σύντομα!!!!" γράφει ένα email που εστάλη στον Έπσταϊν από ένα «μέλος της βρετανικής βασιλικής οικογένειας», που πιστεύεται ότι είναι ο πρίγκιπας Άντριου.

Τα δικαστικά έγγραφα, από την Αρχή Χρηματοοικονομικής Συμπεριφοράς του Ηνωμένου Βασιλείου (FCA), δείχνουν ότι το email στάλθηκε τον Φεβρουάριο του 2011.

Στη συνέντευξή του στο BBC Newsnight, ο πρίγκιπας Άντριου είχε πει ότι δεν είχε δει ούτε είχε μιλήσει με τον Έπσταϊν αφού πήγε στο σπίτι του στη Νέα Υόρκη τον Δεκέμβριο του 2010, μια συνάντηση την οποία χαρακτήρισε ως "λάθος απόφαση".

Το email αποκαλύφθηκε σε μια δικαστική υπόθεση που αφορούσε την FCA και τον τραπεζίτη Τζες Στάλεϊ, ο οποίος αποκλείστηκε από ανώτερες θέσεις λόγω της σχέσης του με τον Έπσταϊν.

Ο Στάλεϊ άσκησε έφεση κατά της FCA, αλλά τα στοιχεία της οικονομικής εποπτικής αρχής σχετικά με την επαφή του Στάλεϊ με τον Έπσταϊν περιέχουν επίσης email που σχετίζονται με ένα «μέλος της βρετανικής βασιλικής οικογένειας», που δείχνουν φιλικές και οικεία ανταλλαγές.

Τον Ιούνιο του 2010, ο Έπσταϊν έστειλε email: «Αν βρεις χρόνο για να δείξεις στον Τζες με τη Βέρα, θα ήταν διασκεδαστικό... μου είπε ότι έπεσε πάνω σου απόψε», σε μηνύματα που ανέφερε για πρώτη φορά το επιχειρηματικό πρακτορείο ειδήσεων Bloomberg.

Το μέλος της βασιλικής οικογένειας απάντησε ρωτώντας ποια ήταν η Βέρα και λίγες μέρες αργότερα ο Έπσταϊν απάντησε: «Η μελλοντική πρώην σύζυγός μου, ξέρω τον Τζες και θα ήθελε πολύ να δει σπίτι». Ένα δείπνο φαίνεται τότε να έχει κανονιστεί.

Στη συνέντευξη του πρίγκιπα Άντριου στο Newsnight, ρωτήθηκε για την έκταση της σχέσης του με τον πλούσιο χρηματοδότη Έπσταϊν, που είχε καταδικαστεί για σεξουαλικά εγκλήματα και πέθανε στη φυλακή το 2019, ενώ περίμενε μια περαιτέρω δίκη.

Ο Άντριου είπε ότι διέκοψε την επαφή με τον Έπσταϊν «αφού κατάλαβα ότι βρισκόταν υπό έρευνα και αυτό έγινε αργότερα το 2006 και δεν ήρθα ξανά σε επαφή μαζί του μέχρι το 2010».

Ένας φωτογράφος είχε απαθανατίσει τον Πρίγκιπα Άντριου και τον Έπσταϊν να περπατούν μαζί στο Central Park της Νέας Υόρκης τον Δεκέμβριο του 2010, ενώ ο πρίγκιπας έμενε στο σπίτι του Έπσταϊν.

«Ήταν εκείνη η επίσκεψη, τον Δεκέμβριο του 2010, η μοναδική φορά που τον είδατε μετά την καταδίκη του;» η δημοσιογράφος Έμιλυ Μαϊτλίς τον είχε ρωτήσει.

Ο πρίγκιπας Άντριου απάντησε «ναι». Στη συνέχεια η Μαϊτλίς ρώτησε: «Τον είδες ή του ξαναμίλησες;», και ο Άντριου απάντησε: «Όχι».

Αλλά τα email λίγους μήνες μετά από εκείνη τη συνάντηση στη Νέα Υόρκη υποδηλώνουν, αν όχι μια άμεση συνομιλία, ότι υπήρχαν ακόμα φιλικές ανταλλαγές.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, στις 27 Φεβρουαρίου 2011, ο Έπσταϊν έστειλε email: «Ο Τζες Στάλεϊ θα είναι στο Λονδίνο την επόμενη Τρίτη το απόγευμα, αν έχετε χρόνο».

Υπήρξε απάντηση από το "μέλος της βρετανικής βασιλικής οικογένειας" με ερώτηση: "Ο Τζες έρχεται την 1η Μαρτίου ή την επόμενη εβδομάδα;"

Τα δικαστικά έγγραφα λένε ότι έγινε "συζήτηση για δημοσιεύματα στον Τύπο" και στη συνέχεια ακολούθησε το μήνυμα: "Κρατήστε στενή επαφή και θα παίξουμε περισσότερα σύντομα!!!!".

